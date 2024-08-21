مصدر من بيراميدز لـ في الجول: زد طلب مليون دولار للتخلي عن نجمه

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 - 18:29

كتب : حامد وجدي

احتفال عبد الرحمن البانوبي بهدفه مع زد ضد سيراميكا

كشف مصدر من بيراميدز تفاصيل مفاوضات ناديه مع عبد الرحمن البانوبي لاعب زد.

ويلعب البانوبي في صفوف زد قادما من سيراميكا كليوباترا.

وقال مصدر من بيراميدز لـFilGoal.com : "نادي زد طلب الحصول على مليون دولار للموافقة على انتقال عبد الرحمن البانوبي إلى صفوفنا".

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وأضاف "المفاوضات جارية في الوقت الحالي في انتظار الوصول إلى اتفاق بين الطرفين".

عبد الرحمن البانوبي سجل 8 أهداف مع زد خلال 26 مباراة.

وسبق للبانوبي اللعب في صفوف الداخلية لمدة موسم على سبيل الإعارة قبل العودة إلى سيراميكا بداية الموسم والانتقال منه إلى زد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

اللاعب صاحب الـ24 عاما يستطيع اللعب في مركزي الوسط والجناح المهاجم.

عبد الرحمن البانوبي نادي زد بيراميدز
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