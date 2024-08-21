انتهت كأس مصر - سيراميكا (0)-(3) زد.. وتأهل الإسماعيلي
الأربعاء، 21 أغسطس 2024 - 18:07
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي سيراميكا كليوباترا ضد زد، والإسماعيلي ضد سموحة في دور الـ 16 من كأس مصر 2023-24.
سيراميكا كليوباترا × زد
انتهت.. زد لربع نهائي كأس مصر
ق 121: الثاااالث.. ديلسون كاموني يسجل لزد من كرة ساقطة
ق 120: جووول الثاااني.. عبد الرحمن البانوبي ينفرد ويسجل الثاني لزد
ق 107: جووول أووول.. عرضية رشيد أحمد يودعها ديلسون كاموني بالكعب في الشباك.
ق 101: بطاقة صفراء ثانية وطرد لأحمد رمضان لاعب سيراميكا
نهاية الوقت الأصلي واللجوء لشوطين إضافيين
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
بداية اللقاء
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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الإسماعيلي × سموحة
انتهت.. الإسماعيلي لدور الـ 8
ق80: عماد حمدي يشتت من على خط المرمى بطريقة رائعة بعد تسديدة ساقطة من فادي فريد.
ق 54: جووول خالد النبريص برأسية قوية يسجل ثاني أهداف الدراويش.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 33: عرضية من أبو بكر ليادي لكن حسام حسن أمام المرمى يهدر بغرابة
ق 21: جووول أووول.. عرضية من نادر فرج وتسديدة من خالد النبريص في الشباك بسهولة.
بداية اللقاء
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.