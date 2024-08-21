انتهت كأس مصر - سيراميكا (0)-(3) زد.. وتأهل الإسماعيلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي سيراميكا كليوباترا ضد زد، والإسماعيلي ضد سموحة في دور الـ 16 من كأس مصر 2023-24.

سيراميكا كليوباترا × زد

انتهت.. زد لربع نهائي كأس مصر

ق 121: الثاااالث.. ديلسون كاموني يسجل لزد من كرة ساقطة

ق 120: جووول الثاااني.. عبد الرحمن البانوبي ينفرد ويسجل الثاني لزد

ق 107: جووول أووول.. عرضية رشيد أحمد يودعها ديلسون كاموني بالكعب في الشباك.

ق 101: بطاقة صفراء ثانية وطرد لأحمد رمضان لاعب سيراميكا

نهاية الوقت الأصلي واللجوء لشوطين إضافيين

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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الإسماعيلي × سموحة

انتهت.. الإسماعيلي لدور الـ 8

ق80: عماد حمدي يشتت من على خط المرمى بطريقة رائعة بعد تسديدة ساقطة من فادي فريد.

ق 54: جووول خالد النبريص برأسية قوية يسجل ثاني أهداف الدراويش.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 33: عرضية من أبو بكر ليادي لكن حسام حسن أمام المرمى يهدر بغرابة

ق 21: جووول أووول.. عرضية من نادر فرج وتسديدة من خالد النبريص في الشباك بسهولة.

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.