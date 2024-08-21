سامارديتش إلى أتالانتا

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 - 18:00

كتب : FilGoal

لازار سامارديتش

أعلن نادي أتالانتا الإيطالي ضم الصربي لازار سامارديتش قادما من أودينيزي الإيطالي.

لازار سامرزيدتش

النادي : أتالانتا

وانضم الدولي الصربي لصفوف الفريق على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء وفقا للتقارير.

يأتي ذلك رغم ارتباطه الصيف الجاري بالانتقال لصفوف ميلان، ومن قبل بالانتقال لصفوف يوفنتوس وإنتر.

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الصربي يلعب في أودينيزي بدءا من موسم 2021-22 وخاض مع الفريق 97 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 9.

وتواجد لازار في قائمة صربيا بيورو 2024 وشارك كبديل وودع مبكرا رفقة زملائه من دور المجموعات دون فوز.

وأصبح سامارديتش سابع صفقات أتالانتا للموسم الجاري بعد ضم كل من شارل دي كيتيلاري وماتيو ريتيجي وبن جودفري وإبراهيم سوليمانا ونيكولو زانيولو وماركو برشيانيني.

وينافس أتالانتا الموسم الجاري في دوري أبطال أوروبا كونه بطلا للدوري الأوروبي الموسم الماضي.

ويتصدر أتالانتا ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف بعد فوز برباعية دون رد على ليتشي.

لازار سامارديتش أتالانتا أودينيزي
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