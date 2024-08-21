ريكورد: كانسيلو وافق على عرض الهلال

وافق البرتغالي جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي على الانتقال لصفوف الهلال السعودي بحسب تقارير برتغالية.

وبحسب صحيفة ريكورد البرتغالية، فإن كانسيلو وافق على الانتقال لصفوف الهلال بعدما أقنعه جورج جيسوس مدرب الفريق السعودي.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن جيسوس يجد في كانسيلو خيارا مناسبا لتعويض سعود عبد الحميد القريب من الانتقال لروما الإيطالي.

يذكر أن صحيفة الرياضية السعودية ذكرت أن الهلال يضع جواو كانسيلو وزميله كايل ووكر وفريمبونج لاعب ليفركوزن على رأس اهتمتماته في رحيل رحيل سعود عبد الحميد.

وعاد كانسيلو من فترة إعارة في برشلونة الموسم الماضي.

يرغب مانشستر سيتي في بيع لاعبه جواو كانسيلو بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وفقا لموقع مانشستر إيفينينج نيوز.

ويلعب كانسيلو مع مانشستر سيتي منذ عام 2019 ولكنه أعير في آخر موسم ونصف إلى كل من بايرن ميونيخ وبرشلونة.

ولعب كانسيلو 42 مباراة بقميص برشلونة في الموسم الماضي وخلاله سجل 4 أهداف وصنع 5.