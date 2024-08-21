الوداد يضم مهاجم جنوب إفريقيا

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 - 17:17

كتب : FilGoal

كاسيوس ميليولا

أعلن نادي الوداد المغربي يوم الأربعاء ضم المهاجم الجنوب إفريقي كاسيوس ميليولا.

وتألق ميليولا مع صنداونز قبل أن ينتقل إلى تورنتو الكندي في صيف 2023.

الوداد أتم الاتفاق بشأن التعاقد مع ميليولا على سبيل الإعارة.

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وذكر النادي الكندي أن لاعبه الجنوب إفريقي انتقل إلى الوداد على سبيل الإعارة حتى صيف 2025، مع إمكانية الشراء.

وأوضحت التقارير أن رولاني موكوينا مدرب الوداد والمدرب السابق لصنداونز نجح في تحويل ميليولا من الانتقال للدوري الكرواتي إلى النادي المغربي.

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المهاجم صاحب الـ23 عاما لعب 31 مباراة مع صنداونز وسجل 15 هدفا وصنع 4.

ومع تورنتو لعب 8 مباريات وسجل هدفين في جميع المسابقات.

وعلى الصعيد الدولي لعب ميليولا مباراتين بقميص منتخب الأولاد.

كاسيوس ميليولا صن داونز الوداد رولاني موكوينا
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