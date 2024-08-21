رسالة مؤثرة من نوير بعد اعتزاله اللعب دوليا

وجه مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ رسالة مؤثرة بعد نهاية رحلته مع كرة القدم على الصعيد الدولي.

وأعلن نوير يوم الأربعاء التوقف عن تمثيل المنتخب الألماني والاعتزال دوليا.

ويستمر البالغ من العمر 38 عاما في اللعب مع فريقه بايرن.

كل ما يلي على لسان نوير في مقطع مصور:

"كان لابد أن يأتي هذا اليوم في وقت ما. اليوم تنتهي مسيرتي مع المنتخب الألماني. كل من يعرفني يعرف أن هذا القرار لم يكن سهلاً بالنسبة لي".

"لقد ظهرت دوليا لأول مرة منذ أكثر من 15 عامًا ضد الإمارات وكنت متوترًا للغاية في ذلك الوقت. لقد مررنا بفترات صعود وهبوط".

"كان أبرز ما في هذه الرحلة هو الفوز بكأس العالم في البرازيل".

"عندما أنظر إلى الوراء اليوم، أشعر بالفخر والامتنان لوقوفي مع زملائي في الفريق على أرض الملعب ولأنني كنت قائدًا لمدة 7 سنوات".

"لتتويج مسيرتي، تمكنت من العودة من الإصابة واللعب في بطولة يورو 2024 على أرضنا".

"أود أن أشكر جميع موظفي الاتحاد الألماني لكرة القدم الذين رافقوني، وخاصة المدربين ومدربي حراس المرمى، كنا عائلة".

"وأيضًا زملائي في الفريق الذين استمتعت كثيرًا باللعب والتدرب معهم".

"وشكر خاص للجماهير على دعمهم لي. لقد أحببت ارتداء قميص المنتخب الألماني. شكرا جزيلا".

وشهدت الأيام الأخيرة اعتزال أكثر من نجم على الصعيد الدولي، والاسم الأخير كان إلكاي جوندوجان قائد منتخب ألمانيا.

يوم الثلاثاء ذكرت جريدة بيلد أن نوير يرفض الاعتزال دوليا، فهو يتطلع للمشاركة في كأس العالم 2026.

لكن نوير نشر يوم الأربعاء مقطع مصور عبر حسابه الشخصي على إنستجرام أعلن فيه اعتزاله اللعب دوليا.

وارتدى البالغ من العمر 38 عاما قميص المنتخب الألماني على مدار 15 عاما لعب خلالها 124 مباراة دولية.

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وأصبح مانويل نوير حارس مرمى منتخب ألمانيا الأكثر تمثيلا لبلاده في البطولات الرسمية.

وذلك حين شارك الحارس البالغ من العمر 38 عاما مع منتخب بلاده ضد إسبانيا في ربع نهائي بطولة يورو 2024.

باشتراك نوير في المباراة أصبح أكثر من مثل ألمانيا في البطولات الرسمية برصيد 39 لقاء ويصنع التاريخ.

وكان الجهاز الفني لمنتخب ألمانيا يخشى خسارة نجم جديد يعلن اعتزاله الدولي، بعد إلكاي جوندوجان.

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