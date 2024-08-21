نابولي يضم نيريس

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 - 16:15

كتب : FilGoal

ديفيد نيريس لاعب نابولي

أعلن نادي نابولي الإيطالي التعاقد مع البرازيلي ديفيد نيريس قادما من بنفيكا البرتغالي.

ووقع نابولي مع نيريس على عقد مع نابولي لمدة 3 مواسم، وحتى عام 2027.

وتبلغ قيمة الصفقة 25 مليون يورو يحصل عليها بنفيكا، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كإضافات.

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وسيكون الظهور الأول للبرازيلي مع نابولي يوم الأحد المقبل في مباراة بولونيا بالجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

وطلب أنطونيو كونتي المدير الفني لنابولي التعاقد مع نيريس من أجل تدعيم هجوم الفريق.

وانتقل نيريس إلى بنفيكا في صيف 2022 مقابل 15 مليون يورو قادما من شاختار.

ولعب نيريس مع بنفيكا 83 مباراة وسجل 17 هدفا وصنع 26 آخرين.

ديفيد نيريس نابولي بنفيكا الدوري الإيطالي
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