بعقد لمدة 7 سنوات.. جواو فيليكس ينضم إلى تشيلسي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي التعاقد مع جواو فيليكس مهاجم أتليتكو مدريد الإسباني ومنتخب البرتغال بشكل دائم.

ووقع الدولي البرتغالي على عقد يربطه بالزرق لمدة 7 سنوات.

وأفاد تشيلسي في بيان: " يسعدنا أن نعلن عن التعاقد مع جواو فيليكس قادما من أتليتكو ​​مدريد".

فيما أفاد أتليتكو مدريد في بيان: "تم الاتفاق مع نادي تشيلسي على انتقال جواو فيليكس إلى الفريق اللندني".

وينضم لاعب برشلونة السابق إلى تدريبات تشيلسي خلال الأيام المقبلة.

وأشارت تقارير إلى أن قيمة الصفقة تبلغ 50 مليون يورو.

وقال جواو فيليكس في تصريحات لموقع تشيلسي: "أنا سعيد للغاية بالعودة إلى تشيلسي ولا أطيق الانتظار حتى أبدأ معه من جديد".

وأضاف "لقد استمتعت بوقتي هنا من قبل وأخبرت أصدقائي أنني أرغب في العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز يومًا ما".

وكان جواو قد أمضى بعض الوقت على سبيل الإعارة في ستامفورد بريدج، حين انضم إلى تشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية وأنهى موسم 2022/23 بتسجيل 4 أهداف في 20 مباراة.

وخرج فيليكس - 24 عاما - من قائمة أتليتكو مدريد لمباراة فياريال في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وقضى النجم البرتغالي الموسم الماضي معارا من أتليتكو مدريد إلى برشلونة.

وشارك فيليكس خلال الموسم الماضي في 44 مباراة بقميص برشلونة وخلالها سجل 10 أهداف وصنع 6 آخرين.

وبعد عودته من الإعارة خرج من حسابات دييجو سيميوني المدير الفني للفريق بعدما تعاقد مع جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي وألكساندر سورلوث مهاجم فياريال.

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