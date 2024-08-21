لا صدام بين حمدي فتحي وعبد القادر في كأس رابطة الدوري القطري

جنبت قرعة بطولة كأس رابطة الدوري القطري اصطدام الثنائي المصري، حمدي فتحي لاعب الوكرة، وأحمد عبد القادر لاعب نادي قطر.

ويلعب حمدي فتحي في صفوف الوكرة منذ الموسم الماضي، بينما انتقل عبد القادر لقطر القطري هذا الصيف على سبيل الإعارة من الأهلي.

وتنطلق البطولة يوم 30 أغسطس الجاري.

تم تقسم الأندية المشاركة إلى مجموعتين وذلك على أساس الترتيب النهائي في بطولة الدوري للموسم الماضي 2023- 2024.

وأسفرت القرعة عن التالي:

المجموعة الأولى أندية: (الريان – العربي – الدحيل – نادي قطر – الأهلي - الشحانية).

المجموعة الثانية أندية: (الغرافة – الوكرة – أم صلال - الشمال - الخور).

علماً بأن نادي السد اعتذر عن عدم المشاركة في البطولة.

يوم الاثنين، قدم نادي قطر القطري أحمد عبد القادر لاعب الفريق الجديد قادما من الأهلي.

ويستعد عبد القادر لمباراة الفريق ضد الشمال يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة من دوري نجوم قطر.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 25 عاما للأهلي قادما من سبارتا براج التشيكي في صيف 2020.

وتمت إعارته إلى سموحة في الانتقالات الشتوية عام 2020 إلى سموحة.

وعاد إلى الأهلي في صيف 2021 بعد انتهاء إعارته وظل في القلعة الحمراء منذ ذلك الوقت.

وينتهي عقد عبد القادر في صيف 2025، لكنه مدده لموسم جديد قبل الرحيل لقطر.

ولعب عبد القادر 23 مباراة مع الأهلي خلال الموسم الجاري في جميع البطولات وسجل 3 أهداف وصنع هدفين.

وإجمالا لعب عبد القادر 112 مباراة مسجلا 20 هدفا وصنع 12.