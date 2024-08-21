ريليفو: برشلونة يوافق على إعارة فيتور روكي لبيتيس

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 - 13:23

كتب : FilGoal

فيتور روكي - برشلونة

اقترب ريال بيتيس من حسم صفقة ضم فيتور روكي من برشلونة، حسب منصة ريليفو.

وأوضح التقرير أن فيتور روكي وافق على الانتقال لبيتيس على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وفضل فيتور روكي الانضمام لبيتيس وليس سبورتنج لشبونة الذي طلب ضمه، حسب التقرير.

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وأضاف التقرير أن بيتيس سيدفع معظم راتب روكي.

وذكرت تقارير أخرى أن عقد الإعارة لن يتضمن بند إمكانية الشراء بشكل نهائي.

قبل أيام، أفادت منصة ريليفو أن سبورتنج لشبونة يتفاوض مع برشلونة من أجل ضم لاعبه فيتور روكي هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن عرض سبورتنج لشبونة يتجاوز 30 مليون يورو بقليل.

وأضاف التقرير أن نقاط الخلاف حاليا تدور حول بنود المكافآت التي ستضاف للصفقة.

وحسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا فقد أرسل إيفرتون عرضه الأول لبرشلونة قبل أيام من أجل ضم اللاعب مقابل 25 مليون يورو + 3 ملايين يورو كإضافات.

لكن برشلونة رفض العرض على الفور لأنهم يريدون 30-35 مليون يورو، وفقا التقرير.

وذكر التقرير أن إدارة إيفرتون في محادثات مستمرة مع ديكو المدير الرياضي لبرشلونة.

ويرتبط المهاجم البالغ من العمر 19 عامًا مع برشلونة بعقد يمتد حتى 2031.

قبل أيام، حسم فيتور روكي قراره بشأن العرض المقدم له من الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وواجه روكي عدة مشاكل مع برشلونة الموسم المنقضي بسبب عدم لعبه بشكل منتظم تحت قيادة تشافي هيرنانديز.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن اللاعب البرازيلي رفض عرض الهلال.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يرفض فيها روكي عرض الهلال.

وأفادت صحيفة الرياضية السعودية في وقت سابق، أن برشلونة وافق على انتقال فيتور روكي إلى الهلال هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة ذاتها سابقا أن اللاعب يرغب الاستمرار في أوروبا لكن النادي الكاتالوني يحاول إقناعه بالعرض السعودي.

وكان برشلونة قد ضم روكي البالغ 19 عاما، في صيف 2023 قادما من باراناينسي البرازيلي في صفقة قدرت بنحو 40 مليون يورو.

ولعب البرازيلي الشاب فيتور روكي 13 مباراة مع برشلونة وسجل له هدفين.

برشلونة ريال بيتيس فيتور روكي
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