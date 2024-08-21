أثليتك: تمت.. جوندوجان يعود إلى مانشستر سيتي

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 - 12:24

كتب : FilGoal

جوندوجان

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن صفقة انتقال إلكاي جوندوجان لاعب وسط برشلونة إلى ناديه السابق مانشستر سيتي تمت.

وأوضح التقرير أن اللاعب سيوقع على عقد لمدة موسم، مع إمكانية التجديد لموسم آخر.

وأضاف التقرير أن الدولي الألماني سيعود لناديه الذي تركه الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع برشلونة بالتراضي.

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وقرر برشلونة السماح لجوندوجان الرحيل عن الفريق بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت تقارير عديدة أن برشلونة رأى أن القرار الصحيح هو رحيل اللاعب مجانا، وذلك بعدما طلب جوندوجان الرحيل عن برشلونة.

ويرى برشلونة أن رحيل جوندوجان مجانا سيوفر على النادي مبلغ كبير وهو راتبه السنوي الذي يصل إلى 20 مليون يورو.

وأعطى بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي الضوء الأخضر للتعاقد مرة أخرى مع جوندوجان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حسب ذا أثليتك.

ووفقا ذا أثليتك، فإن المدرب الإسباني تحدث مع جوندوجان للتعاقد معه مرة أخرى، لكن الدخول في البنود التعاقدية.

واستبعد هانز فليك المدير الفني لبرشلونة اللاعب التركي الأصل من قائمة الفريق ضد فالنسيا في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وقال المدرب الألماني: "يوم الاثنين الماضي تعرض لجرح في وجهه وكانت لديه بعض المشاكل ولذلك اتخذنا قرار تركه في الديار".

وأضاف "تحدثت معه فقط لمعرفة كيف حاله لأني أعرفه جيدا للغاية وأقدره كلاعب وكذلك كشخص".

وأتم "لقد تحدثنا عن كل شيء ولكن هذا لنا وليس لكم، ولدي الشعور أنه سيبقى".

وانضم جوندوجان إلى مانشستر سيتي في صيف 2016 مقابل 27 مليون يورو قادما من بوروسيا دورتموند.

وكانت صفقة جوندوجان هي المطلب الأول لجوارديولا عندما تولى تدريب الفريق الإنجليزي.

ورحل اللاعب البالغ من العمر 33 عاما إلى برشلونة في الصيف الماضي دون مقابل.

ولم يحصل جوندوجان على أي بطولة مع برشلونة خلال الموسم السابق.

وأعلن جوندوجان اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب ألمانيا قبل أيام.

وكان جوندوجان قد شارك لآخر مرة مع ألمانيا ضد إسبانيا في الخروج من ربع نهائي يورو 2024.

إلكاي جوندوجان مانشستر سيتي برشلونة
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