أثليتك: سيتي يفكر في ضم مهاجم ياباني لتعويض ألفاريز

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 - 12:12

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - لايبزيج ومانشستر سيتي

يدرس مانشستر سيتي التعاقد مع الياباني كيوجو فوروهاشي مهاجم سيلتك الاسكتلندي، ضمن قائمة مختصرة لتعويض رحيل جوليان ألفاريز، حسب شبكة ذا أثليتك.

ألفاريز ترك سيتي وانتقل إلى أتليتكو مدريد هذا الصيف، من أجل اللعب بشكل أساسي باستمرار.

وأوضح التقرير أن إدارة مانشستر سيتي تفكر في التعاقد مع كيوجو فوروهاشي خلال الوقت المتبقي من فترة الانتقالات الصيفية.

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وأضاف التقرير يهدف سيتي إلى استبدال جوليان ألفاريز بلاعب مستعد لقبول دور البديل في الفريق.

ولفت التقرير إلى أن القائمة المختصرة لبديل ألفاريز تضم كيوجو البالغ من العمر 29 عاما ومهاجم آخر أصغر سنًا.

وفي حالة الاستقرار على ضم الياباني فلن تكون هناك مشكلة حول الاتفاق على عقده الشخصي، في ظل رغبته في الانتقال إلى مانشستر سيتي.

وغاب كيوجو عن مباراة سيلتك في كأس الدوري الاسكتلندي ضد هيبرنيان يوم الأحد بسبب إصابة في الكتف.

منذ انضمامه إلى سيلتك عام 2021، سجل كيوجو 73 هدفًا في 135 مباراة.

ولعب كيوجو 21 مباراة دولية مع منتخب اليابان وسجل 5 أهداف.

مانشستر سيتي سيلتك كيوجو فوروهاشي
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