عملية جراحية ناجحة لمهاجم سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان خضوع مهاجمه البرتغالي جونكالو راموس لعملية جراحية ناجحة.

وأصيب راموس خلال لقاء الفريق ضد لوهافر في الجولة الافتتاحية للموسم الجديد من الدوري الفرنسي.

وأفاد سان جيرمان في بيان: "أجرى جونكالو راموس عملية جراحية ناجحة في كاحله الأيسر في عيادة أسبيتار في الدوحة".

وأضاف البيان "سيحصل اللاعب على بضعة أيام من الراحة ويبدأ برنامج إعادة التأهيل في أسبيتار في قطر، قبل مواصلة التدريبات في باريس سان جيرمان".

وكان النادي الباريسي قد أوضح أنه من المتوقع أن يغيب جونكالو راموس عن الملاعب لمدة 3 أشهر تقريبًا.

ويعول لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان على المهاجم الذي تألق في صفوف الفريق الموسم الماضي.

فقد سجل راموس 14 هدفا في 40 مباراة لعبها مع الفريق الباريسي بموسمه الأول بقميص سان جيرمان.

وأوضحت تقارير فرنسية أن إدارة سان جيرمان بدأت البحث لضم مهاجم جديد في الوقت المتبقي من فترة الانتقالات الصيفية لتعويض غياب جونكالو راموس.

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