3 أندية تستهدف ضم رابيو قبل غلق سوق الانتقالات

بعدما فشل في الانتقال لأي ناد بعد نهاية مشاركته مع منتخب فرنسا في كأس الأمم الأوروبية، أصبح أدريان رابيو لاعب يوفنتوس السابق قريبا من الانتقال إلى واحد من 3 أندية.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن رابيو دخل ضمن اهتمامات إنتر ميلان الإيطالي الذي سيحاول التعاقد معه في الأيام القليلة المقبلة.

وأن باريس ليس هو النادي الوحيد الذي يرغب في ضم رابيو، بل أيضا يسعى بايرن ميوينخ الألماني للتعاقد مع لاعب وسط منتخب فرنسا.

وفي إنجلترا دخل أيضا ليفربول ضمن الأندية المهتمة بضم رابيو خاصة أن الريدز يبحث عن التعاقد مع لاعب وسط قبل نهاية سوق الانتقالات.

يأتي ذلك عكس ما ذكره فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات لدى شبكة سكاي سبورتس قبل أسابيع، أن ليفربول غير مهتم بضم رابيو.

وخلال الموسم الماضي شارك رابيو مع يوفنتوس في 36 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

ويلعب رابيو في صفوف يوفنتوس منذ عام 2019 حينما انتقل له مجانا قادما من باريس سان جيرمان.

وشارك رابيو مع فرنسا في يورو 2024 وودع البطولة من نصف النهائي على يد إسبانيا.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ذكرت قبل شهر أن رابيو قد ينتقل إلى ريال مدريد بعد اعتزال توني كروس بنهاية الموسم الماضي.

لكن منذ ذلك الوقت ولا وتوجد أي أنباء جديدة حيال ذلك الأمر.