تقرير مغربي: الوداد يزاحم الأهلي على ضم أشرف داري ويتقدم بعرض رسمي

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 - 11:29

كتب : FilGoal

فرنسا - المغرب - مبابي - أشرف داري

ذكر موقع البطولة المغربي أن نادي الوداد يزاحم الأهلي على ضم أشرف داري مدافع بريست الفرنسي.

وأوضح التقرير أن نادي الوداد دخل على خط المفاوضات من أجل استعادة لاعبه السابق أشرف داري، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف التقرير أن الوداد تقدم بعرض رسمي لـ بريست الفرنسي من أجل ضم داري.

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ولفت التقرير إلى أن الأهلي بدوره دخل في مفاوضات قوية من أجل ضم داري.

وأوضح التقرير أن اللاعب أخبر ناديه الفرنسي أن الأولوية تبقى لفريقه السابق الوداد.

وحصل الوداد على موافقة داري من أجل التعاقد معه، وفقا للتقرير.

ويبقى الصراع قائم بين الوداد والأهلي لإقناع بريست بالحصول على خدمات الدولي المغربي.

قبل أيام، شدد داري زهير والد أشرف داري لاعب نادي بريست الفرنسي على رغبته في انتقال نجله للأهلي.

وقال والد اللاعب عبر قناة دي إم سي: "المفاوضات بين الأهلي وبريست للتعاقد مع أشرف داري جارية، اللاعب وصله عروض أخرى من إسبانيول وأندرلخت ولكن العرض القوي الذي جاء كان من الأهلي".

وتابع "أحب أن يتواجد أشرف داري في الأهلي وأتمنى ان يكون إضافة في حال انضم للفريق".

وأضاف "أشرف لم يشعر بالراحة في فرنسا لأسباب دينية بسبب وجود بعض الأشياء غير المريحة خارج كرة القدم تحدث معه".

اللاعب المغربي صاحب الـ25 عاما بدأ مسيرته في الوداد المغربي وانتقل منه إلى بريست الفرنسي في صيف عام 2022.

وأعير قلب الدفاع المغربي إلى شارلروا البلجيكي ستة أشهر خلال الموسم الماضي.

ولعب أشرف داري 7 مباريات بقميص منتخب المغرب وشارك في كأس العالم 2022 وسجل هدفا ضد كرواتيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وسبق وواجه أشرف داري الأهلي مرة وحيدة كانت في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 في المغرب والذي فاز به الوداد بهدفين دون رد.

كما أنه واجه الزمالك مرتين في الموسم ذاته من دوري الأبطال وفاز في المرتين بثلاثة أهداف لهدف وبهدف دون رد.

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