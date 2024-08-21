مدرب الجزيرة: طلبت ضم النني لهذه الأسباب

أوضح الحسين عموتة مدرب الجزيرة الإماراتي أن طلب ضم محمد النني لاعب وسط منتخب مصر بسبب حاجة الفريق إليه، وليس لأنه لعب في أوروبا.

وانضم النني إلى الجزيرة الإماراتي في صفقة انتقال حر هذا الصيف بعد نهاية عقده مع أرسنال.

وقال عموتة في تصريحات لقناة أبو ظبي: "نعم أنا من طلبت ضم محمد النني، فهو لاعب غني عن التعريف، وهو لاعب قادم من أرسنال الإنجليزي، ويمتلك الخبرة اللازمة".

وأضاف المدرب المغربي "فريق الجزيرة كان يحتاج للخبرة في وسط الملعب لذلك تم اختيار النني".

وشارك الدولي المصري محمد النني للمرة الأولى منذ انضمامه حين فاز الجزيرة على البطائح بنتيجة 3-1 في ذهاب دور الـ 16 من كأس رابطة المحترفين الإماراتية.

وحصل النني على جائزة رجل المباراة.

وقال النني في فيديو عبر حساب ناديه: "هذه أول مباراة والفوز أهم شيء".

وأتم "الحصول على جائزة رجل المباراة تعطيني دفعة كبيرة في المباريات المقبلة".

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 8 سبتمبر المقبل.

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