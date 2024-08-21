مواعيد مباريات اليوم 21 أغسطس والقنوات الناقلة.. الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 - 11:00

كتب : FilGoal

الزمالك - زد

تستكمل اليوم مباريات كأس مصر لموسم 2023-2024 بإقامة 4 مواجهات.

ويلعب الزمالك ضد طلائع الجيش في دور الـ16 في المباراة التي تقام على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق في تمام التاسعة مساء، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

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أما بيراميدز فيلعب ضد الجونة في دور الـ8 من الكأس، وتقام المباراة على استاد الدفاع الجوي وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2، في تمام التاسعة مساء.

كما يلعب الإسماعيلي ضد سموحة في دور الـ16 في تمام السادسة مساء وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس، وتقام على استاد الإسماعيلية.

ويلعب أيضا سيراميكا كليوباترا ضد زد في تمام السادسة وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2، وتقام على استاد المقاولون العرب.

وتقام اليوم أيضا باقي مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأخير المؤهل لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

تعرف على جميع مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا

الزمالك كأس مصر بيراميدز مواعيد مباريات اليوم
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