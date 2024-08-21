تمهيدا لإعادة قيد نيمار.. الهلال يعلن رحيل جناحه البرازيلي

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 - 00:16

كتب : FilGoal

نيمار ومالكوم

أنهى الهلال السعودي علاقته التعاقدية مع البرازيلي ميشيل ديلجادو خلال هذا الصيف.

وخاض ميشيل آخر مبارياته مع الهلال ضد النصر عندما فاز الفريق الأزرق 4-1 في نهائي كأس السوبر.

وأعلن الهلال مساء اليوم الثلاثاء رحيل ميشيل عن صفوف الفريق بشكل رسمي.

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وكانت جريدة الرياضية السعودية قد أوضحت مطلع يوينو الماضي، أن إدارة الهلال تتجه إلى إعادة قيد نيمار في قائمة الفريق، بدلًا من مواطنه ميشيل ديليجادو، في الموسم المقبل.

فيما أوضح تقرير موقع RTI Esporte البرازيلي أن فلامنجو يكثف محادثاته مع الهلال ويقترب من ضم ميشيل.

وأصيب نيمار في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي لركبته اليسرى قبل نهاية الشوط الأول من المباراة التي خسرها منتخب بلاده أمام الأوروجواي 0ـ2 في مونتيفيديو، 17 أكتوبر الماضي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

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ديلجادو كان قد ألمح إلى أن مباراة الهلال ضد النصر في نهائي كأس السوبر السعودي يوم السبت هي الأخيرة له مع الموج الأزرق.

وبالفعل ودع اللاعب البالغ من العمر 28 عاما جماهير الهلال بعد نهاية اللقاء.

فاللاعب طلب الرحيل قبل بطولة السوبر السعودي لكن الإدارة رفضت لقلة اللاعبين الجاهزين في صفوف الفريق.

يذكر أن ميشيل انتقل من فلامنجو إلى الهلال في يناير 2022 وفاز معه بثلاثية (الدوري وكأس الملك والسوبر) في الموسم المنصرم، إضافة إلى لقب السوبر قبل انطلاق الموسم الجديد.

نيمار الهلال
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