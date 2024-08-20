الرياضية السعودية: النصر يوافق على انتقال ماني إلى اتحاد جدة بشرط

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 - 23:59

كتب : FilGoal

ساديو ماني

وافق النصر على انتقال السنغالي ساديو ماني لصفوف اتحاد جدة بشرط وحيد بحسب تقارير سعودية.

ويرغب اتحاد جدة في الحصول على خدمات ماني وعبد الإله العمري لاعبا النصر لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وبحسب صيحفة الرياضية السعودية، فإن النصر وافق على إعارة ساديو ماني وعبد الإله العمري إلى اتحاد جدة لمدة موسم بشرط تحمل راتبهما السنوي.

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وكانت الصحيفة ذاتها قد أشارت في وقت سابق إلى موافقة النصر على رحيل ماني بشرط تحمل النادي الجديد لراتبه السنوي.

ماني لا يكلف خزينة النصر أي مبالغ مالية، فرواتبه والامتيازات المالية الأخرى في العقد يدفعها برنامج الاستقطاب السعودي ضمن اللاعبين الآخرين في الأندية، وهو ما قد يسهل خروجه إلى ناد آخر ولكن داخل المملكة فقط.

ويشترط برنامج الاستقطاب السعودي انتقال اللاعب إلى داخل المملكة لتحمل رواتبه ومنح الفريق فرصة التعاقد مع لاعب جديد، وهذا ما قد يحدث حال حصول اتحاد جدة على موافقة البرنامج لضم ماني.

وذكرت التقارير أن ساديو ماني يتقاضى مع النصر 40 مليون يورو راتبا سنويًّا، إضافةً إلى 10 ملايين "مكافآت البطولات" عند تحقيقها.

وتعاقد النصر مع ماني خلال الصيف الماضي قادما من بايرن ميونيخ الألماني.

النجم السنغالي لعب مع النصر الموسم المنقضي 46 مباراة، سجل فيها 19 هدفا، وصنع 11 آخرين.

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