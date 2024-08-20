ريفر بليت يعلن ضم ماركوس أكونيا
الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 - 23:59
كتب : FilGoal
أعلن نادي ريفر بليت الأرجنتيني ضم ماركوس أكونيا لاعب إشبيلية.
ماركوس أكونيا
النادي : ريفر بليت
الدولي الأرجنتيني وقع على عقد لمدة 3 مواسم حتى عام 2027.
صاحب الـ 32 عاما كان قد انضم إلى إشبيلية في 2020 قادما من سبورتنج لشبونة.
وخلال مسيرته مع إشبيلية لعب أكونيا 149 مباراة وخلالها سجل 6 أهداف وصنع 16.
وشارك أكونيا بالموسم الماضي مع إشبيلية في 26 مباراة وسجل هدفا وصنع 4 أهداف.
وتوج الظهير الأيسر بلقب الدوري الأوروبي مع إشبيلية في موسم 2022/2023.
ومع منتخب الأرجنتين توج أكونيا بلقب كأس العالم 2022 بالإضافة إلى كوبا أمريكا مرتين.
وسبق لأكونيا اللعب بالدوري الأرجنتيني قبل الانتقال إلى أوروبا ولكنه كان برفقة نادي راسينج.
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