ريفر بليت يعلن ضم ماركوس أكونيا

أعلن نادي ريفر بليت الأرجنتيني ضم ماركوس أكونيا لاعب إشبيلية.

الدولي الأرجنتيني وقع على عقد لمدة 3 مواسم حتى عام 2027.

صاحب الـ 32 عاما كان قد انضم إلى إشبيلية في 2020 قادما من سبورتنج لشبونة.

وخلال مسيرته مع إشبيلية لعب أكونيا 149 مباراة وخلالها سجل 6 أهداف وصنع 16.

وشارك أكونيا بالموسم الماضي مع إشبيلية في 26 مباراة وسجل هدفا وصنع 4 أهداف.

وتوج الظهير الأيسر بلقب الدوري الأوروبي مع إشبيلية في موسم 2022/2023.

ومع منتخب الأرجنتين توج أكونيا بلقب كأس العالم 2022 بالإضافة إلى كوبا أمريكا مرتين.

وسبق لأكونيا اللعب بالدوري الأرجنتيني قبل الانتقال إلى أوروبا ولكنه كان برفقة نادي راسينج.