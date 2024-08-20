ريفر بليت يعلن ضم ماركوس أكونيا

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 - 23:59

كتب : FilGoal

ماركوس أكونيا ودينزيل دومفريس - هولندا × الأرجنتين

أعلن نادي ريفر بليت الأرجنتيني ضم ماركوس أكونيا لاعب إشبيلية.

الدولي الأرجنتيني وقع على عقد لمدة 3 مواسم حتى عام 2027.

صاحب الـ 32 عاما كان قد انضم إلى إشبيلية في 2020 قادما من سبورتنج لشبونة.

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وخلال مسيرته مع إشبيلية لعب أكونيا 149 مباراة وخلالها سجل 6 أهداف وصنع 16.

وشارك أكونيا بالموسم الماضي مع إشبيلية في 26 مباراة وسجل هدفا وصنع 4 أهداف.

وتوج الظهير الأيسر بلقب الدوري الأوروبي مع إشبيلية في موسم 2022/2023.

ومع منتخب الأرجنتين توج أكونيا بلقب كأس العالم 2022 بالإضافة إلى كوبا أمريكا مرتين.

وسبق لأكونيا اللعب بالدوري الأرجنتيني قبل الانتقال إلى أوروبا ولكنه كان برفقة نادي راسينج.

ماركوس أكونيا ريفربليت إشبيلية
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