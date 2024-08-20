بعد شهرين من انتخابه.. رئيس النصر السعودي يعلن استقالته

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 - 23:34

كتب : FilGoal

النصر السعودي

تقدم إبراهيم المهيدب رئيس نادي النصر باستقالته من منصبه عقب شهرين من انتخابه.

وتم انتخاب إبراهيم المهيدب رئيسا لمجلس إدارة الشركة غير الربحية لنادي النصر منذ شهرين.

ويمتلك صندوق الاستثمارات السعودي 75% من أندية الهلال والنصر واتحاد وأهلي جدة، فيما تمتلك الجمعية العمومية 25% من كل ناد منهم.

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وكتب المهيدب عبر موقع إكس: "من مصلحة الكيان النصراوي أن يدار النادي من جهه واحدة وتكون المسؤولية عليها أمام الجميع

ووجود إدارتين للنادي قد تعطل دفة النجاح ، لذلك تقديماً لمصلحة النادي أقدم استقالتي ومتأكد سيتغير الوضع للأفضل بوجود ادارة واحدة تدير النادي

وسأظل داعم لكل من يعمل لخدمة النادي . بالتوفيق لمعشوقنا العالمي".

النصر تعرض لخسارة قاسية على يد الهلال منذ أيام في نهائي كأس السوبر السعودي.

وخسر النصر من الهلال بنتيجة 4-1 في نهائي السوبر السعودي.

وتقدم النصر بهدف كريستيانو رونالدو، وقلب الهلال الطاولة في الشوط الثاني عن طريق سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وألكسندر ميتروفيتش ومالكوم.

وحقق الهلال لقب السوبر للمرة الخامسة في تاريخه مبتعدا عن أقرب منافسيه النصر صاحب اللقبين.

رونالدو حاول كسر اللعنة وبالفعل سجل هدفا لكنها طاردته في الشوط الثاني برباعية في 17 دقيقة.

وعادل الهلال أكبر فوز له في السوبر السعودي بنتيجة 4-1 والتي حققها من قبل ضد الاتحاد.

وبات البرازيلي مالكوم هداف الهلال في السوبر بتسجيل 4 أهداف.

النصر السعودي رونالدو
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