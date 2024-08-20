وفاة بول جوليوس لاعب طلائع الجيش السابق في حادث سير

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 - 23:20

كتب : FilGoal

بول جوليوس

توفي بول جوليوس لاعب طلائع الجيش السابق والمنضم حديثا لفريق بارليمينيو القبرصي.

بول جوليوس

النادي : طلائع الجيش

طلائع الجيش

اللاعب النيجيري صاحب الـ 20 عاما توفي بحادث سير في قبرص.

وانتقل جولويس إلى الدوري القبرصي حديثا بعد أن خاض الموسم الماضي برفقة طلائع الجيش.

أخبار متعلقة:
كأس مصر - مودرن سبورت يفوز على إنبي.. ويحجز مقعدا في ربع النهائي فودين أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين بالمر يتوج بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي قائمة بيراميدز – غياب رمضان صبحي أمام الجونة في كأس مصر

واصطدمت سيارة جوليوس بسيارة أخرى جاءت في الاتجاه المعاكس بالطريق يقودها رجل يبلغ من العمر 74 عاما.

وتعرض الرجل الآخر إلى إصابات طفيفة وتم نقله إلى المستشفى للخضوع للعلاج المناسب.

وشارك جوليو في 19 مباراة بقميص طلائع الجيش في الموسم الماضي وسجل خلالها هدفين.

ولم يشارك اللاعب الراحل في أي مباراة بقميص الفريق القبرصي قبل وفاته.

بول جوليوس طلائع الجيش الدوري المصري
نرشح لكم
حارس الزمالك السابق يكشف وجهته الجديدة عبر في الجول كأس مصر - معروف حكما لمباراة الزمالك وطلائع الجيش كأس مصر - مودرن سبورت يفوز على إنبي.. ويحجز مقعدا في ربع النهائي قائمة بيراميدز – غياب رمضان صبحي أمام الجونة في كأس مصر الكشف عن الحكام المصريين في الجولة الأولى والثانية من تصفيات أمم إفريقيا طاقم تحكيم جنوب إفريقي لمباراة مصر ضد كاب فيردي.. وصومالي لمواجهة بتسوانا القط وكتكوت على رأس قائمة الإسماعيلي لمواجهة سموحة في كأس مصر شاهدنا المغربي ضمن طاقم حكام كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما
أخر الأخبار
حارس الزمالك السابق يكشف وجهته الجديدة عبر في الجول 45 دقيقة | الكرة المصرية
تمهيدا لإعادة قيد نيمار.. الهلال يعلن رحيل جناحه البرازيلي ساعة | سعودي في الجول
كأس مصر - معروف حكما لمباراة الزمالك وطلائع الجيش ساعة | الكرة المصرية
الرياضية السعودية: النصر يوافق على انتقال ماني إلى اتحاد جدة بشرط ساعة | سعودي في الجول
ريفر بليت يعلن ضم ماركوس أكونيا ساعة | أمريكا
بعد شهرين من انتخابه.. رئيس النصر السعودي يعلن استقالته ساعة | سعودي في الجول
وفاة بول جوليوس لاعب طلائع الجيش السابق في حادث سير 2 ساعة | الكرة المصرية
كأس مصر - مودرن سبورت يفوز على إنبي.. ويحجز مقعدا في ربع النهائي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من فرينتسفاروتشي يوضح لـ في الجول حقيقة رفض بن رمضان عرض الأهلي 2 إحالة فتوح لمحكمة الجنايات بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مع نيس لانتقال محمد عبد المنعم.. وتفاصيل الصفقة 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق لضم بن رمضان.. والخطوة الأخيرة