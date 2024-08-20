وفاة بول جوليوس لاعب طلائع الجيش السابق في حادث سير
الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 - 23:20
كتب : FilGoal
توفي بول جوليوس لاعب طلائع الجيش السابق والمنضم حديثا لفريق بارليمينيو القبرصي.
بول جوليوس
النادي : طلائع الجيش
اللاعب النيجيري صاحب الـ 20 عاما توفي بحادث سير في قبرص.
وانتقل جولويس إلى الدوري القبرصي حديثا بعد أن خاض الموسم الماضي برفقة طلائع الجيش.
واصطدمت سيارة جوليوس بسيارة أخرى جاءت في الاتجاه المعاكس بالطريق يقودها رجل يبلغ من العمر 74 عاما.
وتعرض الرجل الآخر إلى إصابات طفيفة وتم نقله إلى المستشفى للخضوع للعلاج المناسب.
وشارك جوليو في 19 مباراة بقميص طلائع الجيش في الموسم الماضي وسجل خلالها هدفين.
ولم يشارك اللاعب الراحل في أي مباراة بقميص الفريق القبرصي قبل وفاته.
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