كأس مصر - مودرن سبورت يفوز على إنبي.. ويحجز مقعدا في ربع النهائي

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 - 23:13

كتب : FilGoal

احتفال فريق مودرن فيوتشر

حجز مودرن سبورت مقعدا في ربع نهائي كأس مصر بالفوز على إنبي.

وفاز مودرن سبورت على إنبي بهدف دون رد ضمن ثمن نهائي المسابقة.

وسجل محمود رزق هدف المباراة الوحيد بضربة رأسية في الدقيقة 70.

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بهذه التيجة حجز مودرن سبورت مقعدا في الدور ربع النهائي لكأس مصر.

وينتظر مودرن سبورت الفائز من مواجهة زد أمام سيراميكا كليوباترا لمواجهته في ربع النهائي.

ويلعب زد ضد سيراميكا كليوباترا مساء الأربعاء بدور الـ16.

وصف المباراة

بدأ نادي إنبي المباراة بشكل جيد وسدد رفيق كابو كرة خطيرة مرت بجوار مرمى مودرن سبورت.

ورد أحمد عاطف مهاجم مودرن سبورت بتسديدة قوية ارتطمت بالعارضة لتضيع فرصة تسجيل الهدف الأول.

وسدد عمرو السيسي تسديدة قوية من مسافة بعيدة تصدى لها عبد العزيز البلعوطي حارس إنبي.

وأرسل علي فوزي عرضية متقنة من الجهة اليمنى قابلها أحمد نادر حواش بضربة رأسية تصدى لها محمود حمدي حارس مودرن فيوتشر.

ونجح محمود رزق في تسجيل الهدف الاول بضربة رأسية متقنة في الدقيق 70 من المباراة.

وأنقذ خالد رضا مرمى مودرن سبورت من هدف التعادل ومنع الكرة وهي في طريقها للشباك.

وشهدت الدقيقة 72 اعتراضات واسعة من لاعبي وجهاز نادي إنبي بعد مطالبتهم بالحصول على ركلة جزاء لكن حكم المباراة قرر استمرار اللعب.

مودرن سبورت إنبي
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