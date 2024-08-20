قائمة بيراميدز – غياب رمضان صبحي أمام الجونة في كأس مصر
الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 - 22:51
كتب : بسام أبوبكر
يغيب رمضان صبحي عن فريقه بيراميدز ضد الجونة في كأس مصر.
ويلعب بيراميدز ضد الجونة في دور الـ8 لكأس مصر غدا الأربعاء، في المباراة التي تقام على استاد الدفاع الجوي.
وشهدت قائمة بيراميدز تواجد كل من مصطفى فتحي وفيستون ماييلي وفخري لاكاي.
وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد ميهوب - يوسف نادر
خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي
خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمود عبد العاطي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - محمود صابر - محمود زلاكة - إبراهيم عادل
خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس - مروان حمدي
وسيلعب الفائز من هذه المباراة مع المتأهل من مواجهة المصري وفاركو في نصف نهائي كأس مصر.
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