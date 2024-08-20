الكشف عن الحكام المصريين في الجولة الأولى والثانية من تصفيات أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن أسماء الحكام الذين سيقودون مباريات الجولة الأولى والثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويكشف لكم FilGoal.com أسماء الحكام المصريين الذين سيتواجدون بمباريات التصفيات خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

وجاءت قائمة الحكام المصريين في المباريات كالتالي:

نيجيريا × بنين.. 7 سبتمبر - أمين عمر حكم ساحة ويعاونه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، ويتواجد أحمد الغندور كحكم رابع.

الكونغو الديموقراطية × غينيا.. 6 سبتمبر - محمد عادل حكم ساحة ويعاونه أحمد توفيق طلب وهاني عبد الفتاح ويتواجد محمود ناجي كحكم رابع.

رواندا × نيجيريا.. 10 سبتمبر - محمود معروف حكم ساحة ويعاونه سامي هلهل ويوسف البساطي ويتواجد إبراهيم نور الدين حكم رابع.

زيمبابوي × الكاميرون.. 10 سبتمبر - محمود البنا حكم ساحة ويعاونه محمود أبو الرجال وسمير جمال ويتواجد أحمد الغندور كحكم رابع.

وتقام كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب بالعام المقبل.