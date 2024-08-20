تقرير مغربي: النصر السعودي يكثف مفاوضاته مع رحيمي

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 - 22:02

كتب : FilGoal

سفيان رحيمي - مصر الأولمبي – المغرب الأولمبي – أولمبياد باريس 2024

كشفت تقارير صحفية مغربية عن دخول نادي النصر في مفاوضات مكثفة مع سفيان رحيمي مهاجم العين الإماراتي.

ويمتد تعاقد رحيمي مع نادي العين الإماراتي حتى صيف 2025.

وبحسب موقع البطولة المغربي، فإن إدارة النصر كثفت مفاوضاتها مع رحيمي لضمه خلال هذا الصيف.

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وأوضحت التقارير أن خسارة النصر الثقيلة ضد الهلال في كأس السوبر السعودي بنتيجة 4-1 دفعت إدارته لتسريع مفاوضاتها مع النجم المغربي.

رحيمي تألق بشدة مع العين الإماراتي وقاده للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا بعد الإطاحة بالهلال والنصر من المسابقة.

كما قاد رحيمي منتخب المغربي الأولمبي لتحقيق إنجاز تاريخي بالحوصل على الميدالية البرونزية في اولمبياد باريس 2024.

وأصبح رحيمي هداف البطولة بثمانية أهداف وأول لاعب في تاريخها يسجل هدفا على الأقل في كل مباراة منذ البداية وحتى آخر مباراة.

وأصبحت هذه هي أول ميدالية أولمبية في تاريخ المغرب في كرة القدم.

سفيان رحيمي النصر السعودي العين الإماراتي
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