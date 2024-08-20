طاقم تحكيم جنوب إفريقي لمباراة مصر ضد كاب فيردي.. وصومالي لمواجهة بتسوانا

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 - 22:00

كتب : محمد عبد العظيم

منتخب مصر

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "فيفا" مهمة إدارة مباراة مصر وكاب فيردي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية للجنوب إفريقي توم أبو نجيل.

ويلعب منتخب مصر ضد كاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا 2025 في المغرب للجنوب إفريقي أبو نجيل.

ويعاونه مواطنه زاخيلي سويلا، ومن ليسوتو سورو فاتسواني، والحكم الرابع جيلي تشافيني من جنوب إفريقيا.

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وتقام المباراة يوم 6 سبتمبر المقبل في تمام العاشرة مساء على استاد القاهرة.

بينما يتولى طاقم تحكيم صومالي إدارة مباراة بتسوانا ومصر في الجولة الثانية من التصفيات.

ويدير المباراة عمر أرتان ويعاونه حمزة حاجي وعلي محمد، وأحمد حسن حسين حكما رابعا.

وتقام المباراة يوم 10 سبتمبر المقبل في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب فرانسيستون في بتسوانا.

ويقع مع مصر في المجموعة الثالثة لتصفيات أمم إفريقيا كل من بتسوانا وكاب فيردي وموريتانيا.

منتخب مصر كاب فيردي أمم إفريقيا 2025
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