لحل الأزمة.. مدرب الجزائر يجتمع بمحرز في السعودية

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 - 21:46

كتب : FilGoal

رياض محرز - الجزائر ضد موريتانيا

التقى فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب الجزائر بالثنائي رياض محرز وحسام عوار بمدينة جدة السعودية.

ويلعب محرز في صفوف أهلي جدة، فيام انضم عوار إلى اتحاد جدة مؤخرا قادما من روما.

وقال اتحاد الجزائري في بيان رسمي: "في إطار متابعة اللاعبين الناشطين في الخارج، التقى الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش اليوم في جدة بالمملكة العربية السعودية بلاعبيه رياض محرز وحسام عوار".

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وأضاف اتحاد الكرة الجزائري "خلال اللقاء، استفسر بيتكوفيتش عن مدى جاهزيتهما مع أنديتهما، كما ناقش معهما المواعيد القادمة للمنتخب الوطني".

وكان وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد كشف في وقت سابق أن رياض محرز قائد الخضر قد يعود لصفوف الفريق قريبا بعدما استبعد عن المعسكرين الأخيرين.

وشهدت قائمة منتخب الجزائر في توقفي مارس ويونيو غياب محرز، ففي المرة الأولى أوضح المدرب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش أن رياض طلب الإعفاء من الواجب الدولي حتى يقرر موقفه من مواصلة اللعب دوليا، بينما أثير الجدل قبل معسكر شهر يونيو الحالي.

وكانت نهائيات كأس أمم إفريقيا بِكوت ديفوار آخر ظهور لجناح أهلي جدة مع محاربي الصحراء.

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ماذا حدث؟

قبل أسابيع، أوضح رياض محرز جناح أهلي جدة أسباب عدم انضمامه لمنتخب الجزائر في فترة التوقف الدولي الحالي عقب نهاية الموسم.

وشهدت قائمة منتخب الجزائر استعدادا لمواجهة غينيا يوم 6 يونيو القادم ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026، وأوغندا في الجولة الرابعة، استبعاد محرز.

وقال محرز عبر حسابه الشخصي على تويتر: "لم أتلق أي مكالمات من مدرب منتخب الجزائر ولا من الاتحاد الجزائري لكرة القدم".

وأضاف "لقد شعرت ببعض الانزعاج في ركبتي، لذلك اخترت الراحة خلال آخر مباراتين في الدوري السعودي حتى أكون جاهزا لهاتين المواجهتين الهامتين في تصفيات كأس العالم 2026".

وأكمل "حظا طيبا للمنتخب الجزائري في المباريات القادمة، كان من المهم بالنسبة لي أن أكون متواجدا في صفوف المنتخب".

وأتم قائد منتخب الجزائر "أحترم اختيارات المدرب ولكني أحيطم علما بهذا القرار".

من جهته، كشف فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر أسباب استبعاد رياض محرز قائد الفريق من قائمة الخضر لمواجهتي غينيا وأوغندا في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال بيتكوفيتش في مؤتمر صحفي: "أذكركم في البداية بأنني تحدثت مع رياض محرز في شهر مارس الماضي وطلب مني عدم استدعائه".

وأضاف "كان من المفترض أن يتصل بي عندما يريد العودة لكنني لم أتلق أي شيء منه، وهذا يعني أنه لا يزال غير جاهز".

يذكر أن محرز غاب عن معسكر منتخب الجزائر الأول تحت قيادة بيتكوفيتش في مارس الماضي، بعدما أخبر المدرب الجديد أنه ليس جاهزا لحسم مستقبله الدولي.

وأكد المدرب البوسني "رغم ذلك وضعت اسم محرز ضمن القائمة الموسعة، وأبواب المنتخب تبقى مفتوحة".

منتخب الجزائر رياض محرز
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