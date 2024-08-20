القط وكتكوت على رأس قائمة الإسماعيلي لمواجهة سموحة في كأس مصر

أعلن إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي قائمة فريقه التي ستواجه سموحة.

ويلتقي الإسماعيلي مع سموحة غدا الأربعاء في دور الـ 16 من كأس مصر.

ويتواجد بقائمة الإسماعيلي بعض العناصر الشابة مثل عبد الرحمن كتكوت وعمر القط.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: محمد فوزي – كمال السيد – عبد الله جمال.

الدفاع: محمد نصر – محمد عمار – عبد الكريم مصطفى – حاتم سكر

الوسط: عماد حمدي – هشام محمد – محمد عبد السميع – محمد بيومي – عمر الساعي – نادر فرج – عبد الرحمن الدح – عبد الرحمن كتكوت.

الهجوم: عبد الرحمن مجدي – مروان حمدي – عمر القط – محمد خطاري – إبراهيم عبد العال – حسن صابر – خالد النبريصي – إيريك ترواري.

وتأهل الإسماعيلي لدور الـ 16 بعد الفوز على القناة، بينما تفوق سموحة على لافيينا.