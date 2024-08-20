شاهدنا المغربي ضمن طاقم حكام كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما

الكشف عن الحكام المصريين في الجولة الأولى والثانية من تصفيات أمم إفريقيا

طاقم تحكيم جنوب إفريقي لمباراة مصر ضد كاب فيردي.. وصومالي لمواجهة بتسوانا

القط وكتكوت على رأس قائمة الإسماعيلي لمواجهة سموحة في كأس مصر

مباشر في كأس مصر - مودرن سبورت (1)-(0) إنبي.. جووول الأول

في الجول يكشف الموعد الأولى والنهائي لقائمة السوبر الإفريقي.. وتعديل في عدد اللاعبين

لاعب الزمالك السابق يكشف تفاصيل انتقاله إلى أسوان

ما بين جولدي والعربي.. في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لأزمة عبد الرحمن خالد

خطوة من اتحاد الكرة لحل أزمة عبد الرحمن خالد "جبنة"