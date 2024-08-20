شاهدنا المغربي ضمن طاقم حكام كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 - 21:20

كتب : FilGoal

شاهندة المغربي

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة الحكام والمحكمات لبطولة كأس العالم للسيدات تحت ٢٠ عاماوالتي تستضيفها كولومبيا.

وضمت القائمة المحكمة المصرية شاهندا المغربي كمحكمة للساحة.

وأعلنت اللجنة أيضاً عن قائمة الحكام والمحكمات لبطولة كأس العالم للسيدات تحت ١٧ عاما والتي تستضيفها الدومينيكان.

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وضمت المصرية يارا عاطف كمحكمة مساعد.

شاهدنا كانت قد تواجدت في مباراة بيراميدز والداخلية بالجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز كمحكمة للساحة.

شاهندا المغربي كأس العالم للسيدات
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