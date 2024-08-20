انتهت في كأس مصر - مودرن سبورت (1)-(0) إنبي.. متأهل جديد

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 - 20:51

كتب : FilGoal

سيد شعبان - مودرن فيوتشر - إنبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومبشارة لمباراة مودرن سبورت أمام إنبي في كأس مصر.

ويلعب مودرن سبورت ضد إنبي ضمن دور الـ16 من كأس مصر.

لمتابعة مباراة مودرن سبورت ضد إنبي اضغط هنا.

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نهاية المباراة

ق88 تصدي رائع من محمود حمدي حارس مودرن سبورت يمنع هدف التعادل

ق70 جووول الهدف الأول لنادي مودرن سبورت بضربة رأسية متقنة من محود رزق

ق50 عرضية متقنة من علي فوزي وضربة رأسية رائعة ينقذها محمود حمدي حارس مودرن سبورت

بدياة الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق41 تسديدة قوية من محمد حمدي تمر بجوار مرمى مودرن سبورت

ق10 تسديدة قوية من أحمد عاطف مهاجم مودرن سبورت ترتطم بالعارضة

ق5 رفيق كابو يهدر فرصة تسجيل الهدف الأول بعد هجمة خطيرة لنادي إنبي

انطلاق المباراة

إنبي مودرن سبورت كأس مصر
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