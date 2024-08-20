لاعب الزمالك السابق يكشف تفاصيل انتقاله إلى أسوان

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 - 20:43

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك مواليد عام 2003 - الصورة من الموقع الرسمي للنادي

كشف محمد سامح لاعب الزمالك ووادي دجلة السابق تفاصيل انتقاله لنادي أسوان.

وقضى سامح النصف الثاني من الموسم المنصرم معارا للزمالك من وادي دجلة.

وقال سامح لـFilGoal.com : "وقعت على عقود انتقالي إلى نادي أسوان لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل".

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وأضاف " كان يتبقي 6 أشهر في عقدي مع وادي دجلة وتوصلت إلى اتفاق بفسخ التعاقد بالتراضي وانتقلت إلى أسوان".

محمد سامح مواليد 2003 ويجيد اللعب في مركزي رأس الحربة والجناح الأيسر.

وكان سامح من هدافي بطولة الجمهورية في الموسم قبل الماضي.

الزمالك وادي دجلة أسوان محمد سامح
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