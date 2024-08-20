بسبب فيرمن لوبيز.. الدوري الإسباني يحذر برشلونة من الترويج للقرصنة

حذرت رابطة الدوري الإسباني، نادي برشلونة من الترويج للقرصنة التلفزيونية.

فيرمن لوبيز النادي : برشلونة برشلونة

وجاء التحذير بسبب صورة نشرها فيرمن لوبيز لاعب الفريق على حسابه على إنستاجرام.

اللاعب غاب عن المباراة الأولى لبرشلونة في الدوري ضد فالنسيا لحصوله على راحة إضافية بعد مشاركته في أولمبياد باريس 2024.

ونشر فيرمن صورة وهو يشاهد المباراة مع كتابة رسالة تشجيعية ولكنه كان يشاهد من موقع قرصنة ظهر شعاره على الصورة.

رابطة الدوري الإسباني تحديدا هي من أكثر روابط الدوريات الأوروبية التي تحاول محاربة القرصنة في حقوق البث.

وأرسلت الرابطة تحذيرا لبرشلونة بسبب صورة فيرمين لوبيز كونها تعد ترويجا لأحد منصات القرصنة ليحذف اللاعب الصورة سريعا عقب ذلك.

وشارك لوبيز مع منتخب إسبانيا في التتويج بيورو 2024 قبل أن يشارك مع المنتخب الأولمبي في الحصول على الميدالية الذهبية لأولمبياد باريس 2024.

وفاز برشلونة في مباراته الأولى على فالنسيا بهدفين مقابل هدف.