موندو ديبورتيفو: كييزا يدخل ضمن اهتمامات برشلونة

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 - 19:06

كتب : FilGoal

فيدريكيو كييزا - يوفنتوس - نابولي

يرغب برشلونة في تعزيز مركز الجناح الأيسر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفقا لموندو ديبورتيفو فإن فيديريكو كييزا لاعب يوفنتوس أصبح أحد الخيارات المطروحة أمام برشلونة لتدعيم الفريق.

الخيار الأول لبرشلونة لتدعيم الفريق هو رافاييل لياو لاعب ميلان ولكنه سيكون خيارا صعب من الناحية المادية.

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لويس دياز ونيكو ويليامز أيضا ضمن خيارات برشلونة ولكنهما أيضا يعدان من الخيارات الصعبة ماديا.

ويرى برشلونة أن كييزا لن يكلف النادي الكثير لذلك فهو الخيار الأوقع حاليا للتعاقد معه.

وكان تياجو موتا مدرب يوفنتوس قد أعلن خروج كييزا من خططته مع الفريق في الموسم الحالي لرغبة النادي في رحيله.

ويتبقى لكييزا موسم واحد فقط في عقده مع يوفنتوس ومن حقه الانتقال لأي فريق بشكل مجاني بداية من شهر يناير المقبل.

ويتوقع برشلونة أن يكلف كييزا مبلغ يتراوح ما بين 10 إلى 15 مليون يورو لذلك لن يكلف النادي الكثير.

وانضم كييزا ليوفنتوس في 2022 قادما من فيورنتينا.

وشارك صاحب الـ 26 بقميص يوفنتوس في 131 مباراة وسجل 32 هدفا وصنع 23.

فيديريكو كييزا يوفنتوس برشلونة الدوري الإيطالي
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