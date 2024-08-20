فياريال يتعاقد مع الحارس الأغلى في تاريخه
الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 - 18:25
كتب : FilGoal
أعلن نادي فياريال تعاقده مع لويس جونيور حارس مرمى فاماليسياو البرتغالي.
الحارس البرازيلي وقع على عقد مع فياريال لمدة 6 مواسم حتى 2030.
اللاعب انتقل إلى فياريال مقابل 12 مليون يورو ليكون أغلى حارس مرمى في تاريخ فياريال.
فياريال كان قد باع حارس مرماه فليب يورجينسن لتشيلسي منذ أسابيع مقابل 25 مليون يورو.
جونيور لعب مع فاميليسياو 4 مواسم سابقة وخلالها شارك في 140 مباراة وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 48 مباراة.
وافتتح فياريال الدوري الإسباني بالتعادل مع أتليتكو مدريد بهدفين لكل فريق.
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