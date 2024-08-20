مهاجم بايرن ميونيخ: هدفنا بدء الموسم الجديد بشكل قوي

يرى ماتياس تيل مهاجم بايرن ميونيخ يهدف إلى بدء الموسم بشكل قوي عندما يواجه فولفسبورج.

ويستعد بايرن لمواجهة مضيفه فولفسبورج يوم الأحد في الجولة الافتتاحية للدوري الألماني.

وقال تيل عبر موقع ناديه الرسمي: "نحن مستعدون لمواجهة فولفسبورج. هدفنا هو البدء بشكل جيد في الموسم الجديد".

وأضاف "لقد عملنا بشكل جيد في التدريب. علينا أن نبقى هادئين وأن نتعامل مع المباراة بثقة".

بايرن يبحث عن بداية جيدة في الموسم الجديد من الدوري الألماني 2024-2025.

واختتم بايرن منافسات الموسم المنصرم في المركز الثالث برصيد 72 نقطة.

وجاء الفريق البافاري خلف ليفركوزن بطل المسابقة برصيد 90 نقطة ووصيفه ليفركوزن برصيد 73 نقطة.