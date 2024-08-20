تقرير: موكوينا يحول وجهة نجم صنداونز السابق من أوروبا إلى الوداد

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 - 17:43

كتب : FilGoal

كاسيوس ميليولا

أتم نادي الوداد المغربي اتفاقه مع المهاجم الجنوب إفريقي كاسيوس ميليولا للانضمام إلى صفوفه.

وتألق ميليولا مع صنداونز قبل أن ينتقل إلى تورنتو الكندي في صيف 2023.

وبحسب لو سبورت 360 المغربي، فإن الوداد أتم الاتفاق بشأن التعاقد مع ميليولا على سبيل الإعارة.

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وأوضحت التقارير أن رولاني موكوينا مدرب الوداد والمدرب السابق لصنداونز نجح في تحويل ميليولا من الانتقال للدوري الكرواتي إلى النادي المغربي.

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ومن المقرر أن يعلن الوداد منتصف الأسبوع الجاري عن تعاقده بشكل رسمي مع ميليولا بعدما توصل الطرفين إلى اتفاق نهائي.

المهاجم صاحب الـ23 عاما لعب 31 مباراة مع صنداونز وسجل 15 هدفا وصنع 4.

ومع تورنتو لعب 8 مباريات وسجل هدفين في جميع المسابقات.

كاسيوس ميليولا صنداونز الوداد
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