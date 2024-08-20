عبد القادر: في قطر سأحصل على فرصة اللعب والظهور بمستوى جيد

يرى أحمد عبد القادر أن انتقاله إلى نادي قطر القطري يمنحه فرصة للمشاركة واللعب بشكل أكبر.

وانضم أحمد عبد القادر إلى نادي قطر القطري على سبيل الإعارة قادما من الأهلي لمدة موسم واحد.

وقال عبد القادر في مؤتمر تقديمه مع قطر: "سعيد بالتواجد في نادي قطر وأتمنى أن تكون تجربتي معه جيدة وأن تظهر بشكل إيجابي للجمهور".

وأضاف "الأجواء في الدوحة مختلفة عن القاهرة ولكن مع الوقت سأعتاد عليها والملاعب هنا على أعلى مستوى".

وواصل "كنت أحتاج للخروج للإعارة من الأهلي للتواجد في الملعب واللعب بشكل أكبر ووجدت أن الفرصة ستكون جيدة بالنسبة لي في نادي قطر".

وأكمل "الأجواء هنا لا تشبه القاهرة ولكن بالتواجد في الدوحة بشكل مستمر استطيع تقديم مستوى مميز".

واستطرد "نادي قطر يمتلك تاريخا كبيرا ونحن هنا لصناعة تاريخ جديد وأن يكون الفريق في وضعه الطبيعي".

وأوضح "شاهدت أول مباراتين لفريق قطر في الدوري هذا الموسم، لا أستطيع تقييم المستوى الفني للفريق ولكن الأخطاء واردة في بداية الموسم ومع مرور الوقت كل شيء سيعود لوضعه الطبيعي".

وأتم تصريحاته "في المباريات لن أجد صعوبة بسبب درجة الحرارة المرتفعة لأن جميع الملاعب مكيفة، وأحتاج للتأقلم فقط في التدريبات اليومية".

video:1