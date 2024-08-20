يوفنتوس يكشف تفاصيل إصابة وياه وتورام

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 - 17:10

كتب : FilGoal

خيفرين تورام

أوضح نادي يوفنتوس تفاصيل إصابة الثنائي خيفرين تورام وتيموثي وياه.

وضربت الإصابة الثنائي خلال لقاء كومو في الجولة الافتتاحية للدوري الإيطالي.

وأفاد النادي في بيان: "بعد المشاكل العضلية التي ضربتهما خلال مباراة الليلة الماضية، خضع خيفرين تورام وتيموثي وياه لفحوصات تشخيصية صباح يوم الثلاثاء".

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وأضاف البيان "كشفت الفحوصات عن إصابة خفيفة في عضلة الفخذ الخلفية للفخذ الأيسر لتورام".

وتابع "كما أوضحت الفحوصات إصابة خفيفة في عضلة الفخذ الخلفية للفخذ الأيمن لوياه".

ومن المقرر إجراء فحوصات جديدة لكلا اللاعبين في غضون 10 أيام تقريبًا، حسب البيان.

وفاز يوفنتوس على كومو بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب أليانز بالجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

المباراة كانت هي الأولى ليوفنتوس تحت قيادة مدربه تياجو موتا المدرب الجديد للفريق.

وسجل ثلاثية يوفنتوس في المباراة كل من صامويل مبانجولا وتيموثي ويا وأندريا كامبياسو. وسيلعب يوفنتوس مباراته المقبلة ضد هيلاس فيرونا خارج ملعبه يوم الاثنين المقبل.

الدوري الإيطالي خيفرين تورام تيموثي وياه يوفنتوس كومو
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