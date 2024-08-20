ريليفو: ليفربول يتوصل لاتفاق مع فالنسيا من أجل ضم مامارداشفيلي.. ولكن

أوضحت منصة ريليفو أن ليفربول توصل لاتفاق مع فالنسيا من أجل ضم حارسه جيورجي مامارداشفيلي.

وذكرت المنصة صباح الثلاثاء أن ليفربول رفع عرضه من أجل ضم حارس فالنسيا خلال فترة الانتقالات الصيفية، قبل أن تشهد المفاوضات تطورات مثيرة.

وأفاد التقرير بأن ليفربول اتفق مع فالنسيا على ضم اللاعب، وإعارته لفالنسيا لمدة موسم، على أن ينضم للريدز في صيف 2025.

ووافق ليفربول على دفع مبلغ 30 مليون يورو، ويبقى التفاوض حاليا على المتغيرات في الصفقة.

ولفت التقرير إلى أن إدارة فالنسيا لم تقف في وجه ليفربول، لكنها تحاول الحصول على أقصى استفادة ممكنة من الصفقة.

وأشار التقرير إلى أن نادي بورنموث يحاول خطف الحارس الجورجي قبل ليفربول.

وكان النادي الإسباني قد أبلغ ممثلي الحارس الجورجي بأن ليفربول عليه أن يدفع 40 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات اللاعب، حسب تقرير إذاعة تريبونا ديبورتيفا.

وأضاف التقرير أن عدم وصول عرض ليفربول لهذا المبلغ سيعني بقاء الحارس في فالنسيا. وأشارت تقارير عديدة إلى أن اللاعب يوافق بالفعل على الانتقال لليفربول ويعمل على إقناع ناديه بالموافقة على عرض الريدز.

وأوضح تقرير ريليفو قبل أيام أن ليفربول عرض 35 مليون يورو من أجل ضم الحارس الجورجي.

وأضاف التقرير أن اللاعب يأمل في موافقة النادي الإسباني على العرض، في ظل رغبته في الرحيل.

ولفت التقرير إلى أن ليفربول جس نبض إدارة فالنسيا قبل أن يتقدم بالعرض. في الوقت نفسه، أوضحت جريدة ماركا أن اللاعب أصبح قريبا من الانضمام إلى ليفربول.

وحدد فالنسيا سعر الحارس الجورجي بـ40 مليون يورو، حسب التقارير.

وأشارت تقارير أخرى إلى أن ليفربول قد يشتري الحارس، ثم يعيره لفريق آخر.

مامارداشفيلي حافظ على شباكه نظيفة في 31 مباراة خلال مائة مباراة لعبها مع فالنسيا.