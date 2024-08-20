تقرير: جوتا خارج اتحاد جدة

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 - 16:17

كتب : FilGoal

جوتا

ذكرت جريدة الجزيرة السعودية أن إدارة اتحاد جدة أبلغت لاعبه جواو فيليبي "جوتا" بعدم الرغبة في استمراره ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير أن إدارة النمور قدمت له عرضا من أجل الانتقال لأحد الأندية السعودية، لكن جوتا رفض الفكرة مطالبا بتوقيع مخالصة واستلامه جميع مستحقاته المالية، حيث رغبته هي العودة من جديد إلى أوروبا.

وأضاف التقرير أن إدارة اتحاد جدة تحاول الوصول إلى حل خاصة وأنه أصبح خارج حسابات مدرب الفريق لوران بلان، الذي قام باستبعاده عن المشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية والمواجهة الودية الأخيرة أمام القادسية.

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وتدرب جوتا على انفراد رغم عدم تعرضه لأي إصابة، بعكس زميله المدافع لويس فليبي الذي كان يواصل برنامجه العلاجي وغيابه عن لقاء القادسية الماضي بداعي الإصابة.

ولفت التقرير إلى أن المدرب لوران بلان ليس لديه مشكلة باستمرار لويس فيلبي في حال لم توفق الإدارة في التعاقد مع مدافع أجنبي آخر.

وتكثف إدارة اتحاد جدة مفاوضاتها من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتبحث الإدارة عن تدعيم الأجنحة والدفاع.

ويستعد اتحاد جدة لمواجهة الخلود التي ستقام السبت المقبل في الجولة الافتتاحية من الدوري السعودي.

الدوري السعودي جوتا اتحاد جدة لوران بلان
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