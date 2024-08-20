بايرن يعلن غياب مدافعه لعدة أسابيع

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 - 16:03

كتب : FilGoal

يوسيب ستانيشيتش

أعلن نادي بايرن ميونيخ إصابة مدافعه الكرواتي يوسيب ستانيشيتش وغيابه لعدة أسابيع عن الملاعب.

وأوضح النادي في بيان: "سيغيب ستانيشيتش عن صفوف بايرن لعدة أسابيع بعد إصابته بتمزق في الرباط الخارجي للركبة اليمنى خلال التدريبات يوم الاثنين".

وسيخضع اللاعب الكرواتي لعملية جراحية.

أخبار متعلقة:
سلة - الأمين العام للاتحاد العربي لـ في الجول: الأهلي اعتذر عن عدم المشاركة في البطولة العربية.. وموقف الزمالك خبر في الجول – محمد طارق يفسخ عقد إعارته مع المصري ويعود إلى الزمالك أهلي جدة يضم نجم فلومينينسي البرازيلي هدف الأهلي - فرينتسفاروتشي يضم بن رمضان في قائمته لمباراتي الدوري الأوروبي

واستعاد بايرن لاعبه ستانيشيتش بعدما لعب الموسم الماضي في صفوف باير ليفركوزن على سبيل الإعارة.

وتوج الدولي الكرواتي مع ليفركوزن بثنائية الدوري والكأس.

إصابة ستانيشيتش تأتي بعد أيام من رحيل زميله الهولندي ماتياس دي ليخت إلى مانشستر يونايتد.

ويستعد بايرن لمواجهة مضيفه فولفسبورج يوم الأحد في الجولة الافتتاحية للدوري الألماني.

بايرن ميونيخ يوسيب ستانيشيتش فولفسبورج الدوري الألماني
نرشح لكم
شاهدنا المغربي ضمن طاقم حكام كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما تقارير تكشف موقف ليفربول من تجديد تعاقد صلاح "قد يرحل مجانا" انتهت الأزمة.. جالاجير إلى أتليتكو مدريد من تشيلسي موندو ديبورتيفو: كييزا يدخل ضمن اهتمامات برشلونة مهاجم أستون فيلا السابق: صلاح لا يحصل على حقه.. أحد عظماء الدوري الإنجليزي فياريال يتعاقد مع الحارس الأغلى في تاريخه مهاجم بايرن ميونيخ: هدفنا بدء الموسم الجديد بشكل قوي يوفنتوس يكشف تفاصيل إصابة وياه وتورام
أخر الأخبار
القط وكتكوت على رأس قائمة الإسماعيلي لمواجهة سموحة في كأس مصر دقيقة | الكرة المصرية
شاهدنا المغربي ضمن طاقم حكام كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما 24 دقيقة | الكرة المصرية
تقارير تكشف موقف ليفربول من تجديد تعاقد صلاح "قد يرحل مجانا" 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر كأس مصر - مودرن سبورت (0)-(0) إنبي.. العارضة تمنع الأول 53 دقيقة | الكرة المصرية
في الجول يكشف الموعد الأولى والنهائي لقائمة السوبر الإفريقي.. وتعديل في عدد اللاعبين 56 دقيقة | الكرة المصرية
لاعب الزمالك السابق يكشف تفاصيل انتقاله إلى أسوان ساعة | الكرة المصرية
بسبب فيرمن لوبيز.. الدوري الإسباني يحذر برشلونة من الترويج للقرصنة ساعة | الدوري الإسباني
ما بين جولدي والعربي.. في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لأزمة عبد الرحمن خالد ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من فرينتسفاروتشي يوضح لـ في الجول حقيقة رفض بن رمضان عرض الأهلي 2 إحالة فتوح لمحكمة الجنايات بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مع نيس لانتقال محمد عبد المنعم.. وتفاصيل الصفقة 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق لضم بن رمضان.. والخطوة الأخيرة