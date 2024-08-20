بايرن يعلن غياب مدافعه لعدة أسابيع
الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 - 16:03
كتب : FilGoal
أعلن نادي بايرن ميونيخ إصابة مدافعه الكرواتي يوسيب ستانيشيتش وغيابه لعدة أسابيع عن الملاعب.
يوسيب ستانشيتش
النادي : بايرن ميونيخ
وأوضح النادي في بيان: "سيغيب ستانيشيتش عن صفوف بايرن لعدة أسابيع بعد إصابته بتمزق في الرباط الخارجي للركبة اليمنى خلال التدريبات يوم الاثنين".
وسيخضع اللاعب الكرواتي لعملية جراحية.
واستعاد بايرن لاعبه ستانيشيتش بعدما لعب الموسم الماضي في صفوف باير ليفركوزن على سبيل الإعارة.
وتوج الدولي الكرواتي مع ليفركوزن بثنائية الدوري والكأس.
إصابة ستانيشيتش تأتي بعد أيام من رحيل زميله الهولندي ماتياس دي ليخت إلى مانشستر يونايتد.
ويستعد بايرن لمواجهة مضيفه فولفسبورج يوم الأحد في الجولة الافتتاحية للدوري الألماني.
نرشح لكم
شاهدنا المغربي ضمن طاقم حكام كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما تقارير تكشف موقف ليفربول من تجديد تعاقد صلاح "قد يرحل مجانا" انتهت الأزمة.. جالاجير إلى أتليتكو مدريد من تشيلسي موندو ديبورتيفو: كييزا يدخل ضمن اهتمامات برشلونة مهاجم أستون فيلا السابق: صلاح لا يحصل على حقه.. أحد عظماء الدوري الإنجليزي فياريال يتعاقد مع الحارس الأغلى في تاريخه مهاجم بايرن ميونيخ: هدفنا بدء الموسم الجديد بشكل قوي يوفنتوس يكشف تفاصيل إصابة وياه وتورام