بايرن يعلن غياب مدافعه لعدة أسابيع

أعلن نادي بايرن ميونيخ إصابة مدافعه الكرواتي يوسيب ستانيشيتش وغيابه لعدة أسابيع عن الملاعب.

وأوضح النادي في بيان: "سيغيب ستانيشيتش عن صفوف بايرن لعدة أسابيع بعد إصابته بتمزق في الرباط الخارجي للركبة اليمنى خلال التدريبات يوم الاثنين".

وسيخضع اللاعب الكرواتي لعملية جراحية.

واستعاد بايرن لاعبه ستانيشيتش بعدما لعب الموسم الماضي في صفوف باير ليفركوزن على سبيل الإعارة.

وتوج الدولي الكرواتي مع ليفركوزن بثنائية الدوري والكأس.

إصابة ستانيشيتش تأتي بعد أيام من رحيل زميله الهولندي ماتياس دي ليخت إلى مانشستر يونايتد.

ويستعد بايرن لمواجهة مضيفه فولفسبورج يوم الأحد في الجولة الافتتاحية للدوري الألماني.