سلة - الأمين العام للاتحاد العربي لـ في الجول: الأهلي اعتذر عن عدم المشاركة في البطولة العربية.. وموقف الزمالك

اعتذر النادي الأهلي عن عدم المشاركة في البطولة العربية لكرة السلة التي سينظمها الاتحاد السكندري.

وقال عبد الله شلبي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة السلة لـ FilGoal.com: "الأهلي اعتذر عن عدم المشاركة في البطولة العربية".

وأضاف "أكد كل من الاتحاد السكندري والقادسية الكويتي وبيروت الأنطوان والسيب العماني والغرافة القطري والبطائح الإماراتي ووداد يوفريك والنصر الليبي المشاركة في البطولة".

وتابع "الموعد النهائي لتأكيد الاشتراك هو يوم 25 أغسطس الجاري".

وبسؤاله عن موقف الزمالك من المشاركة في البطولة أجاب "لو طلب الزمالك من خلال الاتحاد المصري لكرة السلة فلا توجد مشكلة".

ومن المقرر إقامة البطولة خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر المقبل.

ويحمل زعيم الثغر لقب هذه البطولة لـ7 مرات سابقة أعوام 1987 و1991 و1994 و1996 و2002 و2018 و2019.

ونظم الاتحاد السكندري البطولة مؤخرا عام 2021، وقد أشاد الاتحاد المصرى وكذلك الاتحاد العربى كثيرا بهذا التنظيم.

وأكد محمد مصيلحى رئيس الاتحاد السكندري أن النادي يستطيع تنظيم بطولة تليق بسمعة وتاريخ زعيم الثغر العريق لإخراج هذا الحدث الهام بالشكل الذى يليق به كأحد أكبر وأعرق الأندية المصرية والعربية.