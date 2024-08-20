خبر في الجول – محمد طارق يفسخ عقد إعارته مع المصري ويعود إلى الزمالك
الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 - 15:49
كتب : إبراهيم رمضان
فسخ محمد طارق عقد إعارته مع المصري وعاد إلى الزمالك.
وحسبما علم FilGoal.com فإن محمد طارق أقدم على تلك الخطوة رغم استمرار إعارته لموسم ونصف في ظل عدم مشاركته بشكل أساسي.
وكان طارق يرغب في فسخ العقد قبل مشاركته في أولمبياد باريس 2024 رفقة منتخب مصر إلا أنه أجل الخطوة لما بعد التواجد في البطولة.
وتحدث طارق مع إدارة المصري التي بدورها استطلعت رأي علي ماهر المدير الفني والذي وافق على طلب اللاعب.
وينتظر محمد طارق حاليا رأي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك بشأن استمراره مع الفريق أو الخروج معارا مجددا.
اللاعب صاحب الـ22 عاما شارك مع المصري ثلاث مرات فقط بواقع 245 دقيقة.
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