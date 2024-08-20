هدف الأهلي - فرينتسفاروتشي يضم بن رمضان في قائمته لمباراتي الدوري الأوروبي

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 - 15:36

كتب : FilGoal

محمد علي بن رمضان - فرينتسفاروتشي

ضم فرينتسفاروتشي المجري لاعبه محمد علي بن رمضان في قائمته المستدعاة لخوض مباراتي بوراك بانيا لوكا البوسني في الدوري الأوروبي.

وكان فرينتسفاروتشي ودع دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري بالهزيمة من ميتيلاند الدنماركي.

وستقام مباراة الذهاب بين فرينتسفاروتشي وبوراك لوكا يوم الخميس المقبل على أن يكون الإياب بعد ذلك بأسبوع.

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وكانت آخر تطورات صفقة انتقال بن رمضان إلى الأهلي شهدت حدوث أزمة بسبب خلافات مالية بين الناديين.

وكشف مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com "هناك خلافات مالية بين الأهلي وفرينتسفاروتشي في المفاوضات بشأن محمد علي بن رمضان".

وواصل "تلك الخلافات قد تجعلنا نتراجع عن الصفقة إن لم يتم حلها رغم التوصل لاتفاق سابقا مع النادي المجري".

وأكمل "النادي المجري طلب الحصول على 800 ألف دولار إضافية ما عطل الصفقة".

وتابع المصدر حديثه "نعمل الآن على إتمام صفقة أشرف داري بسبب رحيل محمد عبد المنعم وكذلك صفقة المهاجم".

فيما علق مصدر من وفرينتسفاروتشي –طلب عدم ذكر اسمه كذلك- لـFilGoal.com قائلا: "نعم هناك خلافات في المفاوضات مع الأهلي لكن هناك جولة تفاوضية أخرى ونعمل خلالها للتوصل لاتفاق".

وقال مصدر من فرينتسفاروتشي في وقت سابق لـFilGoal.com: "صفقة انتقال محمد علي بن رمضان للأهلي لم تتعطل كما يشاع، والمفاوضات مستمرة لكن لم تنته بنسبة 100%".

جاء ذلك ردا على تقرير من موقع "فوت 24" التونسي زعم خلاله أن بن رمضان رفض الانضمام للأهلي.

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