أهلي جدة يضم نجم فلومينينسي البرازيلي

أعلن نادي أهلي جدة يوم الثلاثاء ضم ألكسندر دا كوستا لاعب وسط فلومينينسي البرازيلي.

ولم يكشف أهلي جدة قيمة الصفقة عبر موقعه، لكن النادي عرض مقطع للاعب وهو يرتدي القميص رقم 11.

ويمتد عقد اللاعب لمدة 3 مواسم كما أعلن النادي.

وكان الويلزي لي كونجيرتون المدير الرياضي لـ أهلي جدة قد سافر إلى البرازيل قبل أيام لحسم الصفقة. وكان فلومينينسي قد أبلغ أهلي جدة بموافقته على بيع عقد لاعبه.

لاعب الوسط البالغ 20 عاما خاض 25 مباراة وصنع هدفا وحيدا.

ألكسندر تدرج في صفوف فلومينينسي وجدد تعاقده حتى ديسمبر 2026.

وتوج مع فلومينينسي بلقبي كوبا ليبرتادوريس وريكوبا سود أمريكانا، ورفقة منتخب البرازيل للشباب فاز بلقب بطولة أمريكا الجنوبية.

ويمتلك لاعب الارتكاز نقاط قوة أبرزها المراوغات إذ يكمل 2.7 مراوغة من بينها 1.5 ناجحة لكل مباراة.

وكذلك التمريرات إذا يكمل متوسط 29 تمريرة في المباراة الواحدة. وسبق أن ارتبط اسم اللاعب بالانتقال للاتسيو الإيطالي في سوق الانتقالات الصيفية.