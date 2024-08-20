رئيس اتحاد جدة يوضح سبب تأخر انتقال لاعبيه للدوري البلجيكي

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 - 15:17

كتب : FilGoal

لؤي مشعبي

أوضح لؤي مشعبي رئيس نادي اتحاد جدة أسباب تأخر انضمام لاعبيه فيصل الغامدي ومروان الصحفي إلى فريق بيرشوت البلجيكي.

وأصبح الثنائي فيصل الغامدي ومروان الصحفي ثنائي اتحاد جدة على وشك الانتقال إلى فريق بيرشوت البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب تقارير بلجيكية.

وقال مشعبي عبر حسابه الشخصي على إكس: "بالنسبة لفيصل ومروان.. لم يتم التوقيع بعد مع النادي البلجيكي حيث مازال النادي يناقش بعض البنود بما يحفظ حقوقه. والمتوقع الإنتهاء خلال أيام".

أخبار متعلقة:
والده لـ في الجول: زيزو اتفق مع الزمالك على تجديد التعاقد بيلد: نوير مستمر مع منتخب ألمانيا ويرفض الاعتزال دوليا خبر في الجول – تفاصيل جلسة زيزو مع إدارة الزمالك.. ونفي "على كوكوريا إغلاق فمه بعد ما فعله هالاند معه"

وأضاف "على سبيل المثال يحق للنادي استرجاع اللاعبين قبل فترة الانتقالات الشتوية إذا دعت الحاجة. كما تم تمديد وتحسين عقد مروان لـ5 سنوات".

وتابع "السماح بالسفر المبكر لإعطاء اللاعبين فرصة للاستقرار قبل خوض تجربة جديدة قد يكون لها أثر على مستقبلهما".

وواصل "بالنسبة لإدارة النادي كانت رغبة اللاعبين هي النقطة الجوهرية والتي على إثرها تم العمل على الخطوات اللاحقة. كما أن اتحاد جدة حافظ على حقوقه وتم الإتفاق على تعويض مجدي عن خروجهم المتأخر".

وأكمل "متى ما تحققت مصلحة النادي مع مصلحة اللاعبين تحركنا دون النظر للآخرين. كلي ثقة فيهما.. بإذن الله تكون أولى خطوات الوصول للأندية الكبرى وتكون بداية خير لحقبة جديدة من خروج اللاعبين الموهوبين للاحتراف الخارجي".

يذكر أن الأمير عبد الله بن مساعد مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي هو مالك نادي بيرشوت البلجيك.

وذكرت صحيفة GVA البلجيكية يوم الخميس الماضي أن فيصل الغامدي ومروان الصحفي ثنائي اتحاد جدة سيصلان إلى بلجيكا يوم الجمعة الماضي للانضمام لنادي بيرشوت، لكن ذلك لم يحدث.

ويأتي وصول الغامدي والصحفي في إطار مشروع سعودي للسماح للاعبين الشباب باكتساب الخبرة في أوروبا استعدادا لبطولة كأس العالم 2034، التي ستقام في السعودية.

الغامدي لاعب الوسط الذي يبلغ من العمر 23 عامًا، لعب 8 مباريات دولية.

فيما ظهر مروان الصحفي الذي يبلغ من العمر 20 عامًا في مباراة دولية وحيدة يونيو الماضي.

ويحتل بيرشوت المركز قبل الأخير في جدول الدوري البلجيكي بعد مرور 4 جولات من الموسم الجديد.

الدوري السعودي اتحاد جدة لؤي مشعبي فيصل الغامدي مروان الصحفي
نرشح لكم
تقرير مغربي: النصر السعودي يكثف مفاوضاته مع رحيمي تقارير تكشف موقف ليفربول من تجديد تعاقد صلاح "قد يرحل مجانا" انتهت الأزمة.. جالاجير إلى أتليتكو مدريد من تشيلسي تقرير: برشلونة يوافق على رحيل جوندوجان مجانا تقرير: موكوينا يحول وجهة نجم صنداونز السابق من أوروبا إلى الوداد ريليفو: ليفربول يتوصل لاتفاق مع فالنسيا من أجل ضم مامارداشفيلي.. ولكن خبر في الجول – محمد طارق يفسخ عقد إعارته مع المصري ويعود إلى الزمالك هدف الأهلي - فرينتسفاروتشي يضم بن رمضان في قائمته لمباراتي الدوري الأوروبي
أخر الأخبار
تقرير مغربي: النصر السعودي يكثف مفاوضاته مع رحيمي 59 ثاتيه | سعودي في الجول
طاقم تحكيم جنوب إفريقي لمباراة مصر ضد كاب فيردي.. وصومالي لمواجهة بتسوانا 2 دقيقة | منتخب مصر
لحل الأزمة.. مدرب الجزائر يجتمع بمحرز في السعودية 17 دقيقة | الوطن العربي
القط وكتكوت على رأس قائمة الإسماعيلي لمواجهة سموحة في كأس مصر 20 دقيقة | الكرة المصرية
شاهدنا المغربي ضمن طاقم حكام كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما 42 دقيقة | الكرة المصرية
تقارير تكشف موقف ليفربول من تجديد تعاقد صلاح "قد يرحل مجانا" ساعة | الدوري الإنجليزي
استراحة في كأس مصر - مودرن سبورت (0)-(0) إنبي.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة المصرية
في الجول يكشف الموعد الأولى والنهائي لقائمة السوبر الإفريقي.. وتعديل في عدد اللاعبين ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من فرينتسفاروتشي يوضح لـ في الجول حقيقة رفض بن رمضان عرض الأهلي 2 إحالة فتوح لمحكمة الجنايات بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مع نيس لانتقال محمد عبد المنعم.. وتفاصيل الصفقة 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق لضم بن رمضان.. والخطوة الأخيرة