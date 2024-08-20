رئيس اتحاد جدة يوضح سبب تأخر انتقال لاعبيه للدوري البلجيكي

أوضح لؤي مشعبي رئيس نادي اتحاد جدة أسباب تأخر انضمام لاعبيه فيصل الغامدي ومروان الصحفي إلى فريق بيرشوت البلجيكي.

وأصبح الثنائي فيصل الغامدي ومروان الصحفي ثنائي اتحاد جدة على وشك الانتقال إلى فريق بيرشوت البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب تقارير بلجيكية.

وقال مشعبي عبر حسابه الشخصي على إكس: "بالنسبة لفيصل ومروان.. لم يتم التوقيع بعد مع النادي البلجيكي حيث مازال النادي يناقش بعض البنود بما يحفظ حقوقه. والمتوقع الإنتهاء خلال أيام".

وأضاف "على سبيل المثال يحق للنادي استرجاع اللاعبين قبل فترة الانتقالات الشتوية إذا دعت الحاجة. كما تم تمديد وتحسين عقد مروان لـ5 سنوات".

وتابع "السماح بالسفر المبكر لإعطاء اللاعبين فرصة للاستقرار قبل خوض تجربة جديدة قد يكون لها أثر على مستقبلهما".

وواصل "بالنسبة لإدارة النادي كانت رغبة اللاعبين هي النقطة الجوهرية والتي على إثرها تم العمل على الخطوات اللاحقة. كما أن اتحاد جدة حافظ على حقوقه وتم الإتفاق على تعويض مجدي عن خروجهم المتأخر".

وأكمل "متى ما تحققت مصلحة النادي مع مصلحة اللاعبين تحركنا دون النظر للآخرين. كلي ثقة فيهما.. بإذن الله تكون أولى خطوات الوصول للأندية الكبرى وتكون بداية خير لحقبة جديدة من خروج اللاعبين الموهوبين للاحتراف الخارجي".

يذكر أن الأمير عبد الله بن مساعد مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي هو مالك نادي بيرشوت البلجيك.

وذكرت صحيفة GVA البلجيكية يوم الخميس الماضي أن فيصل الغامدي ومروان الصحفي ثنائي اتحاد جدة سيصلان إلى بلجيكا يوم الجمعة الماضي للانضمام لنادي بيرشوت، لكن ذلك لم يحدث.

ويأتي وصول الغامدي والصحفي في إطار مشروع سعودي للسماح للاعبين الشباب باكتساب الخبرة في أوروبا استعدادا لبطولة كأس العالم 2034، التي ستقام في السعودية.

الغامدي لاعب الوسط الذي يبلغ من العمر 23 عامًا، لعب 8 مباريات دولية.

فيما ظهر مروان الصحفي الذي يبلغ من العمر 20 عامًا في مباراة دولية وحيدة يونيو الماضي.

ويحتل بيرشوت المركز قبل الأخير في جدول الدوري البلجيكي بعد مرور 4 جولات من الموسم الجديد.