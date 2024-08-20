بيلد: نوير مستمر مع منتخب ألمانيا ويرفض الاعتزال دوليا

ذكرت جريدة بيلد أن مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ قرر الاستمرار في تمثيل المنتخب الألماني وعدم الاعتزال دوليا.

مانويل نوير النادي : بايرن ميونيخ ألمانيا

وشهدت الأيام الأخيرة اعتزال أكثر من نجم على الصعيد الدولي، والاسم الأخير كان إلكاي جوندوجان قائد منتخب ألمانيا.

وأوضح تقرير بيلد أن نوير يرفض الاعتزال دوليا، فهو يتطلع للمشاركة في كأس العالم 2026.

وأضاف التقرير أن حارس بايرن لن ينضم لقائمة المانشافت في توقف سبتمبر المقبل من أجل الراحة.

وأصبح مانويل نوير حارس مرمى منتخب ألمانيا الأكثر تمثيلا لبلاده في البطولات الرسمية.

وذلك حين شارك الحارس البالغ من العمر 38 عاما مع منتخب بلاده ضد إسبانيا في ربع نهائي بطولة يورو 2024.

باشتراك نوير في المباراة أصبح أكثر من مثل ألمانيا في البطولات الرسمية برصيد 39 لقاء ويصنع التاريخ.

وكان الجهاز الفني لمنتخب ألمانيا يخشى خسارة نجم جديد يعلن اعتزاله الدولي، بعد إلكاي جوندوجان.

واكتفى جوندوجان باللعب مع الأندية خلال المتبقي من مسيرته خاتما مسيرته بيورو 2024.

وكتب جوندوجان عبر حسابه على إنستجرام: "عزيزتي كرة القدم الألمانية، بعد بعضة أسابيع من التفكير، توصلت إلى قرار مفاده أن الوقت قد حان لإنهاء مسيرتي مع المنتخب الوطني أن الوقت قد حان لإنهاء مسيرتي مع المنتخب الوطني".

وواصل "أنظر إلى الخلف بفخر كبير بمشاركتي في 82 مباراة بقميص منتخب بلدي وهو رقم لم أحلم به عندما لعب مباراتي الأولى في 2011".

"الشرف الأكبر لي كان قيادتي للفريق في بطولة اليورو في الصيف الماضي وبعد كل السنوات الماضية الأخيرة، تمكنا أخيرا من جعل أمتنا فخورة من جديد وهذا يشكل جزء مما جعلني سعيدا".

"قبل البطولة شعرت بالتعب في جسدي وأيضا في رأسي وهذا جعلني أفكر لأن المباريات مع المنتخب والنادي لا تقل".

"سأستمر في كوني مشجعا لمنتخب ألمانيا وآمل بشدة أن يستمر المنحنى الخاص بنا تصاعدي وألا يمنعنا شيء من أن نكون منافسين على التتويج بكأس العالم، لدينا مدرب رائع وفريق جيد جدا وله روح كبيرة".

"شكرا لكل الجماهير وطاقم العمل والمدربين واللاعبين الذين كانوا معي طول الطريق".

وكان جوندوجان قد شارك لآخر مرة مع ألمانيا ضد إسبانيا في الخروج من ربع نهائي يورو 2024.