كادينا سير: ممثلو جوندوجان في مانشستر للتفاوض مع مسؤولي سيتي لعودته

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 - 13:51

كتب : FilGoal

إلكاي جوندوجان - بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

وصل ممثلو إلكاي جوندوجان لاعب برشلونة إلى مدينة مانشستر للتفاوض مع مسؤولي نادي مانشستر سيتي لعودته مرة أخرى.

وأشارت إذاعة كادينا سير إلى تواجد ممثلي جوندوجان في مانشستر، ولكن لا يرغب النادي في دفع أي رسوم لبرشلونة للتعاقد معه.

وأعطى بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي الضوء الأخضر للتعاقد مرة أخرى مع إلكاي جوندوجان لاعب برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حسب موقع ذا أثليتك.

أخبار متعلقة:
شرطان من الهلال قبل الموافقة على رحيل مدافعه لـ روما سكاي: موراتا يتعرض لإصابة عضلية.. وفترة غيابه رومانو: صراع فرنسي للتعاقد مع موهبة برشلونة تقرير: كومو وجيرونا يتنافسان لضم جوهرة ريال مدريد.. والأقرب للتعاقد معه

ووفقا لموقع ذا أثليتك، فإن المدرب الإسباني تحدث مع جوندوجان للتعاقد معه مرة أخرى، لكن الدخول في البنود التعاقدية.

وأفاد التقرير في الموقع أن برشلونة سيسهل خروج لاعب الوسط الألماني، ومن المتوقع أن يرحل دون مقابل.

واستبعد هانز فليك المدير الفني لبرشلونة اللاعب التركي الأصل من قائمة الفريق ضد فالنسيا في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وقال المدرب الألماني: "يوم الاثنين الماضي تعرض لجرح في وجهه وكانت لديه بعض المشاكل ولذلك اتخذنا قرار تركه في الديار".

وأضاف "تحدثت معه فقط لمعرفة كيف حاله لأني أعرفه جيدا للغاية وأقدره كلاعب وكذلك كشخص".

وأتم "لقد تحدثنا عن كل شيء ولكن هذا لنا وليس لكم، ولدي الشعور أنه سيبقى".

وانضم جوندوجان إلى مانشستر سيتي في صيف 2016 مقابل 27 مليون يورو قادما من بوروسيا دورتموند.

وكانت صفقة جوندوجان هي المطلب الأول لجوارديولا عندما تولى تدريب الفريق الإنجليزي.

ورحل اللاعب البالغ من العمر 33 عاما إلى برشلونة في الصيف الماضي دون مقابل.

ولم يحصل جوندوجان على أي بطولة مع برشلونة خلال الموسم السابق.

برشلونة مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي إلكاي جوندوجان بيب جوارديولا
نرشح لكم
بايرن يعلن غيابه مدافعه لعدة أسابيع هدف الأهلي - فرينتسفاروتشي يضم بن رمضان في قائمته لمباراتي الدوري الأوروبي بيلد: نوير مستمر مع منتخب ألمانيا ويرفض الاعتزال دوليا "على كوكوريا إغلاق فمه بعد ما فعله هالاند معه" شرطان من الهلال قبل الموافقة على رحيل مدافعه لـ روما تقرير: كومو وجيرونا يتنافسان لضم جوهرة ريال مدريد.. والأقرب للتعاقد معه سكاي: موراتا يتعرض لإصابة عضلية.. وفترة غيابه رومانو: صراع فرنسي للتعاقد مع موهبة برشلونة
أخر الأخبار
تقرير: جوتا خارج اتحاد جدة 3 دقيقة | آسيا
بايرن يعلن غيابه مدافعه لعدة أسابيع 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
سلة.. المدير التنفيذي للاتحاد العربي لـ في الجول: الأهلي اعتذر عن عدم المشاركة في البطولة العربية 24 دقيقة | كرة سلة
خبر في الجول – محمد طارق يفسخ عقد إعارته مع المصري ويعود إلى الزمالك 31 دقيقة | الدوري المصري
هدف الأهلي - فرينتسفاروتشي يضم بن رمضان في قائمته لمباراتي الدوري الأوروبي 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
أهلي جدة يضم نجم فلومينينسي البرازيلي 47 دقيقة | ميركاتو
رئيس اتحاد جدة يوضح سبب تأخر انتقال لاعبيه للدوري البلجيكي ساعة | ميركاتو
والده لـ في الجول: زيزو اتفق مع الزمالك على تجديد التعاقد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من فرينتسفاروتشي يوضح لـ في الجول حقيقة رفض بن رمضان عرض الأهلي 2 إحالة فتوح لمحكمة الجنايات بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مع نيس لانتقال محمد عبد المنعم.. وتفاصيل الصفقة 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق لضم بن رمضان.. والخطوة الأخيرة