كادينا سير: ممثلو جوندوجان في مانشستر للتفاوض مع مسؤولي سيتي لعودته

وصل ممثلو إلكاي جوندوجان لاعب برشلونة إلى مدينة مانشستر للتفاوض مع مسؤولي نادي مانشستر سيتي لعودته مرة أخرى.

وأشارت إذاعة كادينا سير إلى تواجد ممثلي جوندوجان في مانشستر، ولكن لا يرغب النادي في دفع أي رسوم لبرشلونة للتعاقد معه.

وأعطى بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي الضوء الأخضر للتعاقد مرة أخرى مع إلكاي جوندوجان لاعب برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حسب موقع ذا أثليتك.

ووفقا لموقع ذا أثليتك، فإن المدرب الإسباني تحدث مع جوندوجان للتعاقد معه مرة أخرى، لكن الدخول في البنود التعاقدية.

وأفاد التقرير في الموقع أن برشلونة سيسهل خروج لاعب الوسط الألماني، ومن المتوقع أن يرحل دون مقابل.

واستبعد هانز فليك المدير الفني لبرشلونة اللاعب التركي الأصل من قائمة الفريق ضد فالنسيا في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وقال المدرب الألماني: "يوم الاثنين الماضي تعرض لجرح في وجهه وكانت لديه بعض المشاكل ولذلك اتخذنا قرار تركه في الديار".

وأضاف "تحدثت معه فقط لمعرفة كيف حاله لأني أعرفه جيدا للغاية وأقدره كلاعب وكذلك كشخص".

وأتم "لقد تحدثنا عن كل شيء ولكن هذا لنا وليس لكم، ولدي الشعور أنه سيبقى".

وانضم جوندوجان إلى مانشستر سيتي في صيف 2016 مقابل 27 مليون يورو قادما من بوروسيا دورتموند.

وكانت صفقة جوندوجان هي المطلب الأول لجوارديولا عندما تولى تدريب الفريق الإنجليزي.

ورحل اللاعب البالغ من العمر 33 عاما إلى برشلونة في الصيف الماضي دون مقابل.

ولم يحصل جوندوجان على أي بطولة مع برشلونة خلال الموسم السابق.